De hotel a residências e galeria comercial: Obras no antigo Garantia estão na reta final

O emblemático edifício do antigo Hotel Garantia, no centro histórico de Vila Nova de Famalicão, está na reta final das obras de reabilitação. Inaugurado em 1943 e durante décadas uma referência da cidade, o imóvel vai transformar-se num moderno empreendimento residencial e comercial.

A intervenção resulta da visão da promotora FIVE – Promoções Imobiliárias e do traço do gabinete de arquitetura Noé Diniz, com execução da obra pela construtora Gabriel Couto. O projeto vai devolver centralidade e dinamismo a uma das zonas mais emblemáticas da cidade.

O novo Garantia Residences contará com 18 apartamentos T2, T3 e T4, todos com lugar de estacionamento e arrumos fechados. No rés do chão, a galeria comercial vai manter a configuração original, acolhendo várias lojas destinadas a comércio e serviços, reforçando a ligação do edifício ao quotidiano urbano.

A conclusão da obra aproxima-se e marca o regresso de um espaço que fez parte da memória coletiva famalicense, agora preparado para responder às exigências da vida moderna.