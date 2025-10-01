De sexta a domingo visite a Mostra de Vinhos de Famalicão

De sexta-feira a domingo, dias 3 a 5 de outubro, o Município promove a Mostra de Vinhos de Famalicão, dinamizada pelo Made IN, como forma de promoção dos vinhos verdes produzidos no concelho e aproximação dos produtores locais aos consumidores. A iniciativa vai decorrer no Auchan.
O evento reúne seis produtores de Famalicão vistos como uma referência na vitivinicultura, são eles a Casa Agrícola de Compostela, Castro – Sociedade Agropecuária de Cavalões, Frutivinhos – Cooperativa Agrícola de Famalicão, Morgado de Outiz, Quinta das Pirâmides e VINEVINU. Produtores que vão também marcar presença na 1ª edição do Famalicão Wine Fest agendado para os dias 7, 8 e 9 de novembro, na Praça D. Maria II.
Iniciativas como esta, para além de promover a venda direta ao público, valorizam a identidade agrícola e cultural do concelho, dando visibilidade aos vinhos locais e criando oportunidades de mercado quer a nível regional, quer a nível nacional.