Debate: Autárquicas 2025 em Famalicão

Famalicão: «Europa não pode ser uma frustração que estrague as outras competições»
Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão, diz que o sonho das competições europeias, que a equipa persegue, não pode pôr em causa o projeto global. «O importante aqui é perceber as frentes que temos abertas. A Europa não pode ser uma frustração que estrague as outras competições. É a mensagem que temos dentro de portas», afirmou. O responsável pela SAD, participou, esta quinta-feira, num dos painéis matinais do Football Summit, na Cidade do Futebol, abordando a atualidade do emblema Vila Nova.
De facto, o projeto do FC Famalicão tem sido consistente. Depois de um 6.º lugar na estreia, tem mantido posições acima do meio da tabela, com o horizonte nas provas europeias. Ainda não aconteceu, mas já esteve quase.
Segundo Miguel Ribeiro, desde início, a ideia do projeto centra-se no jogo e no jogador. «Tivemos a felicidade de encontrar a nossa visão e filosofia muito cedo, é difícil de as encontrar em todas as empresas», reconhece.
O responsável pela SAD confessa que é uma alegria perceber que os jogadores que saem do FC Famalicão, na sua maioria, atingem patamares de maior sucesso, a nível nacional e internacional. Dá como exemplos, Luiz Júnior para o Villarreal, Ugarte no Manchester United, ou o Pote para o Sporting.
Na sua perspetiva, isso reflete a capacidade do departamento de prospeção, e outros, e todo o trabalho desenvolvido nas equipas de formação e na equipa principal.
Ainda no Football Summit, Miguel Ribeiro valorizou a importância do investimento estrangeiro no futebol português. No FC Famalicão, o investidor é o israelita Idan Ofer, e segundo o presidente da SAD, é um exemplo de como esse investimento «consegue aportar valor para o futebol português, que assim o aproveita».
Famalicão: Equipa feminina recebe Braga B em dia de eleições autárquicas
No próximo domingo, às 15 horas, a equipa feminina do FC Famalicão joga a quarta jornada da 2.ª divisão. A partida está marcada para o campo n.º 1 da Academia e o adversário é o Braga B.
A equipa famalicense soma 3 pontos, tantos quanto o seu adversário da terceira jornada.
Famalicão: Inscrições abertas para segunda webconferência “Governança e Inclusão Social”
A Câmara Municipal, através da Rede Social de Vila Nova de Famalicão e em parceria com a EAPN Portugal – Núcleo Distrital de Braga, promove um ciclo de três webconferências com o tema “Governança e Inclusão Social: O Papel dos Agentes e o Desenvolvimento Local”, cujas inscrições devem ser enviadas, até 24 de outubro, para o e-mail redesocial@famalicao.pt.
A segunda sessão “Modelo de Governação – O comprometimento dos cidadãos na participação ativa”, realiza-se no a 29 de outubro, via Zoom, entre as 10 e as 12 horas, com Susana Graça, Chefe de Divisão de Planeamento e Rede Social da Câmara Municipal de Cascais, e com Filipa Pereira, Chefe de Divisão de Recursos para a Inclusão Social da Câmara Municipal de Cascais, como oradoras.
A iniciativa visa incentivar o desenvolvimento de novas estratégias e iniciativas locais de inclusão social e combate à pobreza, promovendo o conhecimento e a reflexão acerca de modelos de governação local e de intervenção comunitária, o debate e a reflexão sobre estratégias de envolvimento e participação dos cidadãos e públicos-alvo, e a partilha de práticas bem-sucedidas desenvolvidas pelas CSIF e Rede Social concelhia.
A iniciativa dirige-se, muito particularmente, para técnicos superiores, coordenadores, chefias e dirigentes das entidades públicas e privadas que integram as CSIF e Rede Social de Famalicão.
Famalicão: CHEGA denuncia atos de vandalismo eleitoral
Em comunicado, o CHEGA «repudia e condena o ato de vandalismo» praticado na noite passada, contra vários cartazes eleitorais da candidatura à freguesia de Esmeriz. Os cartazes foram danificados com pinturas de cruzes suásticas nazis vermelhas, cobrindo os rostos dos candidatos.
A Concelhia do partido considera que tais atos representam «uma tentativa de censura e intimidação contra um partido democrático e conservador». Reafirma «o seu compromisso com a liberdade de expressão e a democracia, condenando estas ações de anarquia e intolerância política promovidas por setores da extrema-esquerda».
O CHEGA apela às autoridades competentes «para que investiguem este ato com rigor, garantam a proteção da campanha eleitoral e punam os responsáveis, em conformidade com a lei portuguesa.
Famalicão: Candidato da IL quer ser a voz dos jovens na Assembleia Municipal
Miguel Fidalgo pretende representar «uma nova geração de famalicenses, cada vez mais afastada da realidade local por falta de oportunidades e habitação acessível». Em comunicado, dirige-se aos jovens, «aos que estudam, trabalham e contribuem para o concelho, mas não conseguem viver nele».
Num comunicado, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Assembleia Municipal, “abraça” as propostas do partido vertidas no slogan “Construir uma Vila Nova de Oportunidades”. Defende uma mudança profunda na forma como a Câmara Municipal gere o território e os recursos públicos. No centro das preocupações está «uma política de habitação baseada na liberdade de construção, eficiência administrativa e inovação tecnológica».
Entre as medidas apresentadas e que promete defender caso seja eleito encontra-se uma maior celeridade nos licenciamentos através de Inteligência Artificial e digitalização dos serviços camarários; aposta na construção modular e requalificação de edifícios devolutos, para aumentar a oferta de habitação jovem; e a promoção de construção em altura, libertando solo urbano e tornando o planeamento mais eficiente.
Também defende menos impostos – pela redução IMI, IRS e Derrama -, mais liberdade económica, mais inovação e uma maior transparência na gestão pública. «A Câmara deve servir as pessoas, não os partidos. Quero ajudar a construir um município onde o mérito conta, a burocracia diminui e o futuro volta a estar ao alcance dos jovens», sublinha o candidato liberal, defensor da Educação «como motor de igualdade de oportunidades», defendendo um cheque-explicação, bolsas de mérito e o reforço das vagas em creches.
«Não se trata apenas de mudar políticas — trata-se de mudar mentalidades. Quero ser a voz de uma geração que acredita que Famalicão pode liderar pela liberdade, pela inovação e pelo exemplo», conclui Miguel Fidalgo.
Famalicão: D. Sancho I aposta na ciência e na robótica
O Agrupamento de Escolas D. Sancho I deu início ao projeto “Ciência em Ação”, projeto que leva a Ciência e a Robótica às escolas do 1.º Ciclo
Trata-se, segundo a direção, de uma iniciativa inovadora, para os alunos do 4.º ano de escolaridade, e que visa fomentar o interesse pela ciência e pela robótica, através de atividades práticas e experimentais que serão desenvolvidas de forma regular ao longo do ano letivo.
Quinzenalmente, todas as escolas do 1.º ciclo deste agrupamento vão receber a visita das equipas de professores do Clube de Ciência e do Clube de Robótica, que dinamizarão sessões interativas e práticas. Estas sessões pretendem estimular a curiosidade, a criatividade e o gosto por explorar e compreender o mundo que nos rodeia.
Com esta iniciativa, o Agrupamento «reafirma o seu compromisso com uma educação inovadora e de qualidade, proporcionando aos seus alunos experiências de aprendizagem significativas desde os primeiros anos do seu percurso escolar», refere a direção da Agrupamento.