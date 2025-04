Decore com cravos: ideias criativas para um ramo de cravos vermelhos

À procura de flores para o Dia da Mãe? Tal como acontece em todo o mundo, também em Portugal esta data é usada para expressar carinho e gratidão às mães. Para isso, um dos presentes clássicos e mais apreciados são as flores. Porém, diante de tantas opções, como escolher?

Posto isto, o nosso convite é que fique por aí e venha explorar mais sobre este assunto, considerando quais são as flores certas para a sua mãe, em função do respectivo signo. Com as nossas orientações e a variedade de flores e arranjos disponíveis na Interflora, vai, de certeza, conseguir agradar à sua mãe este ano.

♈ Mães Carneiro (21 de março – 19 de abril): Tulipas

As mães deste signo são fortes, dinâmicas e sempre cheias de energia. Por isso, as tulipas e as suas cores vibrantes são a escolha ideal para presentear a sua personalidade ousada e apaixonada. Nesse sentido, opte por tulipas vermelhas ou amarelas para refletir o entusiasmo e a alegria da mãe Carneiro.

♉ Mães Touro (20 de abril – 20 de maio): Rosas

Já as mães taurinas valorizam o conforto, a beleza e o amor pela natureza. Assim sendo, nada melhor do que rosas, especialmente as de tons de rosa ou brancas. As rosas simbolizam amor, estabilidade e sofisticação, três qualidades essenciais para as mães Touro.

♊ Mães Gêmeos (21 de maio – 20 de junho): Margaridas

Curiosas e comunicativas, as mães deste signo vão adorar receber margaridas. Estas flores são ideais, pois representam a leveza e a juventude. Quanto à cor, peça um ramo de margaridas coloridas e misture-as com outras flores campestres. A sua mãe vai adorar!

♋ Mães Caranguejo (21 de junho – 22 de julho): Lírios-brancos

Mais sensíveis e emotivas, as mães de Caranguejo adoram gestos simbólicos e cheios de carinho. Considerando que os lírios-brancos simbolizam o amor maternal e a proteção, estas flores são perfeitas para celebrar o espírito acolhedor das cancerianas.

♌ Mães Leão (23 de julho – 22 de agosto): Girassóis

Fortes e radiantes, as mães leoninas adoram mimo e atenções da mesma forma que os girassóis adoram o sol! Estas flores representam também alegria e vitalidade, sendo a escolha perfeita para uma mãe Leão.

♍ Mães Virgem (23 de agosto – 22 de setembro): Orquídeas

Elegantes e perfeccionistas, as mães de Virgem gostam de simplicidade, mas sempre com um toque de requinte. Por isso, para elas, as orquídeas (as flores da delicadeza e da sofisticação) são a flor perfeita para este dia tão especial.

♎ Mães Balança (23 de setembro – 22 de outubro): Hortênsias

Já as mães Balança apreciam tanto a harmonia como a beleza. Por isso, as hortênsias, com as suas cores suaves, são a escolha perfeita para celebrar as mães deste signo.

♏ Mães Escorpião (23 de outubro – 21 de novembro): Cravos vermelhos

Intensas e misteriosas, as mães escorpianas gostam de paixão e profundidade. Embora, em Portugal, os cravos vermelhos sejam associados à liberdade e ao 25 de Abril, são também a opção certa na hora de celebrar mães intensas e determinadas. Caso contrário, pode sempre optar por rosas vermelhas, uma mensagem clara de amor e sentimentos profundos pela sua mãe.

♐ Mães Sagitário (22 de novembro – 21 de dezembro): Íris

Aventureiras e otimistas, as mães sagitarianas adoram cores vibrantes e flores exóticas. As íris são, por isso, perfeitas, sendo que também simbolizam sabedoria e aventura. Ou seja, são ideais para mães de espírito livre.

♑ Mães Capricórnio (22 de dezembro – 19 de janeiro): Lírios-do-campo

Sempre pragmáticas, as mães capricornianas gostam de flores discretas, mas de significado profundo. Por isso, opte por estas flores que celebram a simplicidade e valorização da beleza natural.

♒ Mães Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro): Papoilas

Para celebrar a criatividade e originalidade das mães aquarianas, opte por algo diferente e cheio de personalidade. As papoilas são flores Dia da Mãe singulares e, por isso, tão apreciadas pelas mães de Aquário.

♓ Mães Peixes (19 de fevereiro – 20 de março): Jasmim

Sensíveis e sonhadoras, as mães Peixes adoram flores que tenham tanto de delicadas como de perfumadas. A fragrância do jasmim remete para o amor espiritual, ao mesmo tempo que celebra a doçura, uma qualidade muito comum nas mães deste signo.

Seja qual for o signo da sua mãe, uma coisa é certa: o Dia da Mãe Portugal combina com flores! E por mais que elas digam que não faz falta, este é sempre um gesto emocionante e que ficará na memória da sua mãe. Ela merece!