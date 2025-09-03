Sociedade

Decretado luto nacional esta quinta-feira

O Governo declarou esta quinta-feira, 4 de setembro, dia de luto nacional, na sequência do acidente com o Ascensor da Glória, em Lisboa, que provocou 15 mortos.

Em comunicado, o executivo sublinha que a tragédia ocorrida “provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País”.

O decreto, aprovado em Conselho de Ministros, estabelece o luto como “manifestação de pesar e solidariedade do povo português” para com as vítimas e familiares.

Famalicão: Carrinha entra em despiste e fica tombada (Esmeriz)

A manhã desta terça-feira fica marcada por um acidente de viação, a envolver um veículo de transporte de mercadorias, em Esmeriz, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o veículo, que circulava na rotunda que dá acesso à variante / autoestrada, terá entrado em despiste e ficou tombada na via.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses. Há registo de um ferido ligeiro.

Famalicão: Há radar da PSP esta quarta-feira na N14 (Gavião)

Esta quarta-feira, dia 3 de setembro, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.

A ação incide na Avenida Santiago de Gavião, durante o período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00.

Ainda este mês, dia 25, acontece uma operação de fiscalização semelhante, no mesmo local, mas no período entre as 09h30 e as 11h00.

José Pedro é de Guimarães e está desaparecido desde sábado

Um jovem de Guimarães está desaparecido desde o final da tarde de sábado, em Cinfães do Douro, distrito de Viseu. Trata-se de José Pedro, da freguesia de Corvite e músico da Banda Musical das Caldas das Taipas.

A última vez que foi visto foi por volta das 19h, a conduzir um Mercedes Classe E preto, com a matrícula 85-LM-43.

A família, em desespero, pede a quem saiba de alguma informação que entre de imediato em contacto com as autoridades.

Lembra-se? Tempestade que destruiu Feira de Artesanato em Famalicão foi há 26 anos

No dia 1 de setembro de 1999, Famalicão viveu uma das tardes mais marcantes da sua história. Uma tromba de água, acompanhada por granizo e ventos ciclónicos, caiu sobre a cidade e freguesias vizinhas, deixando um rasto de destruição em apenas vinte minutos.

A tempestade surgiu depois de uma tarde muito quente e começou por volta das 17h00. Em pouco tempo, a zona baixa da cidade ficou alagada, tendas e artigos da feira semanal foram arrastados e a Feira de Artesanato, que se preparava para abrir, ficou em ruínas.

Muitas pessoas que estavam na rua não tiveram tempo de reagir e refugiaram-se em lojas, cafés e outros espaços. Doze pessoas deram entrada no hospital, algumas com ferimentos ligeiros e outras em estado de grande ansiedade devido ao pânico que se instalou.

O temporal também provocou a queda de várias árvores de grande porte, como no Parque 1.º de Maio e junto à Fundação Cupertino de Miranda, que atingiram automóveis estacionados. A circulação de comboios na Linha do Minho esteve parada durante cerca de duas horas, já que o teto da estação ficou danificado e árvores caídas bloquearam a via.

Bombeiros e proteção civil estiveram no terreno em constante ação, respondendo a inúmeros pedidos de ajuda. Entre a cidade e as freguesias mais próximas, os estragos foram muitos.

Passados 26 anos, este episódio continua a ser lembrado como uma das maiores tempestades de que Famalicão tem memória.

Peregrinos de Famalicão caminharam esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Peregrinos de Famalicão”, conhecido pela grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminhou, durante a última madrugada / manhã, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se, como já tem sido hábito, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, cerca da meia noite. O grupo fez pausas para o reabastecimento antes de concluírem o percurso desta peregrinação, a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

Levantados 34 milhões das caixas de multibanco de Famalicão em Julho

No mês de julho, os utilizadores das caixas automáticas de multibanco (ATM) em Vila Nova de Famalicão levantaram um total de 34 milhões de euros, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maior fatia deste montante foi retirada com cartões nacionais, que somaram 33 milhões de euros. Já os cartões estrangeiros representaram cerca de 1 milhão de euros, um valor que reflete também a presença de emigrantes e visitantes no concelho durante o período de verão.

Os levantamentos em numerário continuam a ser uma prática comum entre os famalicenses e, em especial nesta altura do ano, registam um aumento devido às férias.