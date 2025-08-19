Concelho

Definida a ordem dos partidos nos boletins de voto em Famalicão

O sorteio para a definição da ordem das forças políticas nos boletins de voto das eleições autárquicas em Vila Nova de Famalicão já se realizou.

No que diz respeito à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, os eleitores vão encontrar sete opções. Em primeiro lugar surge a CDU, seguindo-se o Partido Socialista. Depois aparece o Chega, o PAN e a Iniciativa Liberal. A coligação Mais Ação. Mais Famalicão ocupa a sexta posição, e em último lugar surge a Alternativa Democrática Nacional.

Com esta ordem agora definida, ficam concluídos os preparativos administrativos para a impressão dos boletins de voto, onde os famalicenses vão escolher os representantes para os diferentes órgãos autárquicos.

60 artesãos e 35 produtores marcam presença na 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia

De 29 de agosto a 7 de setembro, Vila Nova de Famalicão recebe a 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia, um dos eventos mais emblemáticos do concelho.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque vão estar cerca de 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além de stands de restauração. Do pão de Ovar à ginjinha, passando pela cerâmica, tapeçaria e cestaria, não faltam motivos para visitar.

O certame junta tradição e inovação, com nomes já conhecidos, como o artesão famalicense Luís Lima, e estreias, como Pedro Macedo, de Barcelos.

O programa inclui concertos de artistas locais e atuações de D.A.M.A. (2 de setembro), Dillaz (5) e Quim Barreiros (6).

A entrada é gratuita e o recinto funciona todos os dias, com horários alargados ao fim de semana. O encerramento está marcado para 7 de setembro, às 22h30.

Famalicão: Sorteio que define ordem das candidaturas nos boletins de voto é hoje

Esta terça-feira, no Tribunal de Famalicão, vai ter lugar o sorteio que define a ordem das candidaturas nos boletins de voto para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

A sessão, marcada para as 11h00, conta com a presença de mandatários e candidatos e servirá também para atribuir os símbolos que identificam os grupos independentes.

O resultado será afixado à porta do tribunal e comunicado à Comissão Nacional de Eleições e à Câmara Municipal, para preparação da votação. Nos cinco dias seguintes, o juiz avalia a legalidade do processo, período em que ainda podem ser apresentadas impugnações.

Coligação de Mário Passos acusa PS de Eduardo Oliveira de “viver mal com a democracia”

A coligação Mais Ação. Mais Famalicão acusou o Partido Socialista e o seu candidato, Eduardo Oliveira, de não respeitarem a democracia e a liberdade de expressão.

Num comunicado enviado às redações na manhã desta terça-feira, a candidatura de Mário Passos garantiu que “é absolutamente falso que, em algum momento, a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão e o seu candidato tenham exercido qualquer forma de pressão para que os cidadãos participem nas suas ações de campanha e deem a cara pelo seu candidato”. O texto sublinha que “as pessoas que o fazem, fazem-no de livre vontade, usando o seu inalienável direito de liberdade de expressão e de associação”.

A coligação critica ainda a postura do PS famalicense, ao afirmar que este “vai lançando suspeitas infundadas de pressão” e procura, “à boleia das redes sociais, criar um ambiente em que os cidadãos se sintam desconfortáveis em expressar a sua opinião”. Para o movimento, isso “tem um nome: censura”.

A candidatura de Mário Passos condena também as críticas socialistas ao professor José Moreira, que manifestou apoio público ao candidato. “A forma vil como criticaram o Professor José Moreira […] é lamentável e bem reveladora da forma como Eduardo Oliveira vê a democracia”, refere o comunicado.

A nota termina com a garantia que a coligação fará uma campanha positiva: “com ideias e substância”. E remata: “É assim que se dignifica a democracia, Famalicão e os famalicenses. Não é com comunicados falsos, suspeitas infundadas e narrativas mentirosas.”

Famalicão: Incêndio de grandes dimensões na Seraical em Vilarinho das Cambas

A noite desta segunda-feira fica marcada por um incêndio de grandes dimensões, na Seraical, em Vilarinho das Cambas.

O alerta para o fogo no centro de reciclagem foi dado pouco depois das 21h00, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão, Famalicenses, Riba d’Ave e Trofa.

Numa primeira fase, os soldados da paz estarão a tentar conter as chamas, que deflagram numa parte exterior, junto de um armazém, para evitar a propagação do fogo à zona de floresta e habitações vizinhas.

Famalicão: Agressões e insultos obrigam à chamada da GNR a espaço comercial na Lagoa

Uma patrulha da GNR foi acionada, ao final da tarde desta segunda-feira, ao Atlantic Park, na freguesia da Lagoa, em Famalicão.

Na origem da situação terão estado desavenças familiares que resultaram em agressões e insultos entre várias pessoas, no interior de uma das lojas daquele retail e, posteriormente, no espaço exterior, junto ao estacionamento.

Apesar de tudo, não houve necessidade da intervenção dos bombeiros, a GNR registou a ocorrência que, agora, deverá seguir os trâmites legais.

 