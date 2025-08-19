Definida a ordem dos partidos nos boletins de voto em Famalicão

A coligação Mais Ação. Mais Famalicão acusou o Partido Socialista e o seu candidato, Eduardo Oliveira, de não respeitarem a democracia e a liberdade de expressão.

Num comunicado enviado às redações na manhã desta terça-feira, a candidatura de Mário Passos garantiu que “é absolutamente falso que, em algum momento, a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão e o seu candidato tenham exercido qualquer forma de pressão para que os cidadãos participem nas suas ações de campanha e deem a cara pelo seu candidato”. O texto sublinha que “as pessoas que o fazem, fazem-no de livre vontade, usando o seu inalienável direito de liberdade de expressão e de associação”.

A coligação critica ainda a postura do PS famalicense, ao afirmar que este “vai lançando suspeitas infundadas de pressão” e procura, “à boleia das redes sociais, criar um ambiente em que os cidadãos se sintam desconfortáveis em expressar a sua opinião”. Para o movimento, isso “tem um nome: censura”.

A candidatura de Mário Passos condena também as críticas socialistas ao professor José Moreira, que manifestou apoio público ao candidato. “A forma vil como criticaram o Professor José Moreira […] é lamentável e bem reveladora da forma como Eduardo Oliveira vê a democracia”, refere o comunicado.

A nota termina com a garantia que a coligação fará uma campanha positiva: “com ideias e substância”. E remata: “É assim que se dignifica a democracia, Famalicão e os famalicenses. Não é com comunicados falsos, suspeitas infundadas e narrativas mentirosas.”