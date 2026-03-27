Concelho, Sociedade

Demitido professor de Famalicão condenado por abuso sexual de menores

O Ministério da Educação demitiu o professor de Educação Moral e Religiosa do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, condenado em 2024 a oito anos de prisão por crimes de abuso sexual de menores.

O Tribunal de Guimarães deu como provados 62 crimes cometidos contra 15 alunas, com idades entre os 14 e os 17 anos, entre 2014 e 2018.

Além da pena de prisão, o docente fica também proibido de exercer funções públicas com contacto com menores durante dez anos. A decisão foi tomada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, após proposta da Inspecção-Geral da Educação e Ciência.

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Banda de Famalicão convida Orfeão (com 110 elementos) para o concerto de Páscoa

A Igreja Matriz Nova recebe, na noite deste sábado, o Concerto de Páscoa, pela Banda de Famalicão. O espetáculo, integrado na programação da Semana Santa, está marcado para as 21h30.

Este ano, é convidado o Orfeão Famalicense que, por estar a comemorar os 110 anos de vida, estará presente com 110 elementos, entre orfeonistas e amigos, atuando em simultâneo com a banda.

A entrada é livre.

 

Famalicão: Assinados protocolos de 450 mil euros com 43 coletividades desportivas

Ao final da tarde desta quinta-feira teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal, a assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, representantes de 43 coletividades assinaram os protocolos, cujo valor total é de 450 mil euros. O apoio abrange cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.

Com este apoio, o Município prevê que o investimento global para a presente época alcance o recorde de 610 mil euros, abrangendo cerca de 5440 atletas federados em 50 instituições desportivas famalicenses.

Na cerimónia, Mário Passos referiu-se ao concelho como «uma boa referência desportiva», notando que o sucesso se deve, sobretudo, ao trabalho conjunto «para que os projetos desportivos possam continuar em quantidade e em qualidade». O presidente da Câmara reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar «de mãos dadas com as associações» para construir um contexto desportivo «cada vez mais robusto, sólido e consolidado».

O autarca considerou, também, que o investimento municipal na formação desportiva tem registado «um crescimento assinalável e progressivo». Na época 2023/2024 o apoio rondou os 528 mil euros para 5000 atletas federados; em 2024/2025 subiu para 540 mil euros, abrangendo 5236 jovens. O reforço financeiro na presente temporada sublinha, assim, «a prioridade dada pelo município ao crescimento sustentado do número de praticantes no concelho».

Paralelamente ao apoio financeiro direto aos atletas, o Município mantém um plano constante de modernização das infraestruturas desportivas, com investimentos na iluminação LED e na melhoria de balneários e recintos, assegurando que o crescimento do número de atletas é acompanhado por boas condições de treino.

Governo não vai descer IVA nos combustíveis e alimentos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo não está, para já, a considerar a redução do IVA nos combustíveis nem no cabaz alimentar. A posição foi transmitida após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

No caso dos combustíveis, o executivo entende que o impacto do IVA no preço tem sido compensado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Quanto aos alimentos, o primeiro-ministro admite que é pouco provável que uma eventual medida passe por uma descida deste imposto.

Esta semana, o cabaz alimentar atingiu o valor mais alto desde 2022, fixando-se nos 254,40 euros. O Governo anunciou também medidas para responder à subida dos combustíveis, com um custo estimado de cerca de 150 milhões de euros por mês.

Famalicão: AVC em terceiro lugar nos “Primeiros Norte”

Na segunda fase, primeiros norte, do nacional da 3.ª divisão de voleibol feminino, o AVC é terceiro da classificação, com 10 pontos. Estão cumpridas 7 jornadas e faltam outras tantas para o final desta fase que é liderada pela AA Espinho, com 18 pontos, seguida do CA Madalena.

Na próxima jornada, que é este sábado, às 16 horas, o AVC visita o Infesta, quinto da classificação com 7 pontos.

O vencedor desta fase do nacional da 3.ª divisão sobe de divisão e vai lutar pelo título nacional; o segundo tem direito ao playoff de promoção.

Famalicão: Câmara é “dona de obra” (de 450 mil euros) nos postos da GNR de Famalicão e Joane

Esta quinta-feira, foi aprovada, em reunião da Câmara Municipal, a proposta de celebração do contrato de cooperação interadministrativo com o Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana. Segundo o contrato a autarquia vai assumir uma intervenção nas atuais instalações da GNR de Famalicão e da vila de Joane.

O edifício de Famalicão apresenta, há longos anos, problemas estruturais, nomeadamente infiltrações. A empreitada inclui a reabilitação do telhado, da rede elétrica e das paredes e está orçada em cerca de 421 mil euros. Em Joane, a intervenção no posto é mais simples, incidindo na reabilitação de uma fachada com problemas de infiltrações. O investimento previsto ronda os 21 mil euros.

As duas intervenções resultam de uma candidatura apresentada pela GNR, com o apoio da Câmara Municipal. Segundo o contrato, a autarquia famalicense é a “dono de obra”, ficando responsável pelo lançamento dos procedimentos das empreitadas, pela execução das intervenções, bem como pelo procedimento de fiscalização, coordenação e segurança em obra.

A resolução dos problemas infraestruturais com que se depara atualmente a GNR de Famalicão, cujas instalações não cumprem os requisitos mínimos para o atendimento ao público, nem condições para os seus militares, levou Mário Passos a reunir, recentemente, com o secretário de Estado da Administração Interna. O autarca deu conta, a Telmo Correia, da urgência da construção das novas instalações da Guarda Nacional Republicana de Famalicão. Mário Passos também manifestou disponibilidade da Câmara Municipal assumir neste processo o lançamento do procedimento concursal da obra, a elaboração do projeto de execução e a posição contratual de dono de obra.

Recorde-se que o Município tem já sinalizado o local para acolher as novas instalações da GNR de Famalicão, em terrenos municipais localizados no Lugar dos Queimados, na União de Freguesias de Famalicão e Calendário. «Estamos a trabalhar numa solução definitiva para a GNR de Famalicão, mas enquanto não acontece temos de resolver os problemas mais urgentes do atual edifício e melhorar as condições de trabalho dos militares da GNR, permitindo-lhes exercer as suas funções com dignidade e motivação», refere o presidente da Câmara Municipal.

Burla: Ouro entregue em Estarreja para “benzer” é recuperado pela GNR em Joane

A GNR recuperou em Joane, Famalicão, várias peças de ouro, avaliadas em 6.310€, resultado de uma burla ocorrida em Avanca, Estarreja. A vítima tinha sido enganada para entregar o ouro para “benzimento”, na zona de Esterreja, em Aveiro.

Após diligências, os objetos foram encontrados numa loja de compra e venda de ouro e devolvidos à proprietária.

A investigação prossegue para identificar os autores, com o caso a ser acompanhado pelo Tribunal Judicial de Estarreja.