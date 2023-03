Depois de atos de vandalismo nos cemitérios, Carreira e Bente avançam com instalação de câmaras

O Município de Famalicão assinala o Dia Internacional da Mulher, esta quarta-feira, com uma “Conversa de Saltos Altos” que vai trazer para o debate o papel da mulher na sociedade e na política.

A iniciativa, que contará com a participação da vereadora da Igualdade do município, Sofia Fernandes, vai decorrer no auditório da Casa do Território, às 20h30, e vai juntar à conversa as quatro mulheres que no concelho assumem a liderança de uma Junta de Freguesia: Estela Veloso (UF Calendário e Famalicão), Judite Costa (Vilarinho das Cambas), Cláudia Araújo (Riba de Ave) e Liliana Ribeiro (UF Carreira e Bente).

A conversa é aberta à comunidade e será moderada pela docente da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Raquel Azevedo.

Recorde-se que o Dia Internacional da Mulher surgiu no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, além de igualdade política e económica. Em dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres.