Depois de IKEA, grupo ZARA fecha mais de 500 lojas na Rússia

O Presidente da Ucrânia utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento a Portugal.

Volodymyr Zelensky refere que falou com Marcelo Rebelo de Sousa e agradeceu todas as medidas que receberam o apoio português.

Talked to 🇵🇹 President Marcelo Rebelo de Sousa. Thanked for the closed sky for Russian planes, support for the decision to disconnect Russia from SWIFT and concrete defense assistance. 🇵🇹 provided weapons, individual protection means & other equipment to 🇺🇦. Together – stronger.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022