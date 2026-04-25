Sociedade

Depois de ter fechado loja de Famalicão, Tricots Brancal chega ao fim e encerra atividade em todo o país

Mais de meio século depois de ter aberto portas, a Tricots Brancal vai fechar de forma definitiva. A 31 de maio encerram as últimas lojas físicas da marca.

A empresa diz ter esgotado todas as hipóteses de se reestruturar. Nas redes sociais, classificou a decisão como “a mais difícil” da sua história, que começou há 54 anos e passou pela fábrica da Covilhã, por lojas espalhadas pelo país e por gerações de clientes.

Os sinais já existiam. O ano passado fechou a loja de Vila Nova de Famalicão, depois o encerramento aconteceu na capital e agora dá-se o fim definitivo dos restantes espaços que ainda se mantinham em atividade. A loja online também suspendeu as encomendas há pouco tempo, alegando excesso de pedidos e necessidade de reorganização do stock.

“Despedimo-nos com o peso natural do encerramento de uma marca semi-centenária, mas com imenso orgulho”, escreveu a empresa nas redes sociais.

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Dois detidos em prisão preventiva por traficar cocaína através de empresa de Famalicão

Dois dos três homens detidos pela Polícia Judiciária de Braga no âmbito da operação “White Sugar” ficaram em prisão preventiva, medida decretada este sábado pelo juiz de turno do Tribunal de Fafe. A investigação, que culminou na apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína, teve como ponto de partida uma empresa de Vila Nova de Famalicão que importava produtos alimentares da América do Sul.

A droga chegou escondida entre centenas de sacos de açúcar branco refinado de 50 quilos. No total, foram intercetados e fiscalizados dez contentores no Porto Marítimo de Leixões, em Matosinhos. Nove continham de facto açúcar, o décimo escondia mais de 900 quilos de cocaína em elevado estado de pureza, com um valor estimado de cerca de 50 milhões de euros.

Fonte: O Minho

Governo sobe imposto do gasóleo pela segunda semana seguida

Pela segunda semana consecutiva, o Governo vai aumentar o imposto sobre o gasóleo.

A medida foi publicada em Diário da República sem qualquer comunicado à imprensa. Em duas semanas, o imposto subiu 2,3 cêntimos por litro, ficando agora nos 30 cêntimos. Sem este aumento, o gasóleo poderia ficar até quatro cêntimos mais barato, segundo o ACP.

O Governo justifica a decisão com a descida dos preços internacionais, optando por aproveitar essa margem para aumentar a receita fiscal em vez de aliviar o custo para os consumidores. O preço médio do gasóleo está neste momento nos 1,968 euros por litro.

Já a gasolina não foi alvo de qualquer alteração no imposto, mas deverá ficar mais cara na próxima semana, podendo subir até 3,5 cêntimos por litro, de acordo com fontes do setor.

Gasolina sobe 2 cênt. e gasóleo desce 4 cênt.

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

A imprensa especializada aponta para um aumento na ordem dos dois cêntimos no caso da gasolina, já no gasóleo há margem para uma decida que pode chegar aos 4 cêntimos.

Um ferido em despiste na freguesia de Esmeriz

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste automóvel, ocorrido ao final da tarde desta terça-feira, na freguesia de Esmeriz.

O sinistro ocorreu na Rua João Paulo II.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

MP quer prisão para os 12 que agrediram equipa do Hospital de Famalicão

O Ministério Público pediu esta segunda-feira pena de prisão para os 12 arguidos que invadiram as urgências do Hospital de Vila Nova de Famalicão, para exigir o atendimento imediato de uma familiar, tendo agredido dois profissionais de serviço, em fevereiro de 2022.

Dois dos arguidos são vistos como os principais responsáveis. Segundo informações divulgadas pelo Jornal de Notícias, foram eles que terão iniciado a confusão, pelo que o procurador pediu para ambos penas superiores a cinco anos de prisão efetiva. ou seja, sem possibilidade de suspensão.

Os restantes dez arguidos deverão ser condenados a penas acima dos dois anos, por crimes como agressão, ameaças e coação.

Fonte: JN

Corte temporário de água afeta ruas de Vale São Cosme e Telhado

A União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela anunciou um corte provisório no abastecimento de água pública em várias artérias das freguesias de Vale São Cosme e Telhado.

A interrupção do serviço, enquadrada na empreitada de abastecimento de água de Vale São Cosme, tem início às 14h00 de hoje, com conclusão prevista para as 17h00. Durante este período, os serviços operacionais procederam a trabalhos de manutenção numa conduta geral de abastecimento.

As ruas afetadas em Vale São Cosme são a Rua Comendador Manuel Gonçalves e a Rua da Pedra. Em Telhado, o corte abrangeu a Avenida da Raposeira, a Rotunda da Bouça Nova, a Praceta da Raposeira e a Travessa da Raposeira.

 