Depois de ter fechado loja de Famalicão, Tricots Brancal chega ao fim e encerra atividade em todo o país

Mais de meio século depois de ter aberto portas, a Tricots Brancal vai fechar de forma definitiva. A 31 de maio encerram as últimas lojas físicas da marca.

A empresa diz ter esgotado todas as hipóteses de se reestruturar. Nas redes sociais, classificou a decisão como “a mais difícil” da sua história, que começou há 54 anos e passou pela fábrica da Covilhã, por lojas espalhadas pelo país e por gerações de clientes.

Os sinais já existiam. O ano passado fechou a loja de Vila Nova de Famalicão, depois o encerramento aconteceu na capital e agora dá-se o fim definitivo dos restantes espaços que ainda se mantinham em atividade. A loja online também suspendeu as encomendas há pouco tempo, alegando excesso de pedidos e necessidade de reorganização do stock.

“Despedimo-nos com o peso natural do encerramento de uma marca semi-centenária, mas com imenso orgulho”, escreveu a empresa nas redes sociais.