Depois do sucesso em Famalicão, hoje há “Barbie” ao ar livre em Vila do Conde

O ciclo de cinema ao ar livre “Cinema no Parque”, organizado pela Câmara Municipal de Vila do Conde, termina esta terça-feira, 29 de agosto, com a exibição do filme “Barbie”, uma comédia de Greta Gerwig.

A sessão terá início às 21h00, no Parque João Paulo II, nas Caxinas.

A entrada é livre.