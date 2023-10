Depressão Celine chega este sábado à tarde: Muita chuva e vento previstos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a depressão Celine atingirá o território continental a partir de sábado à tarde.

A região do Minho será particularmente afetada, com previsão de precipitação intensa e trovoadas. Rajadas de vento de até 75 km/h são esperadas, especialmente no Norte.

O IPMA alerta para agitação marítima na costa, com ondas de até seis metros.

Recomenda-se atenção e precaução, acompanhando as informações oficiais para garantir a segurança diante das condições climáticas adversas