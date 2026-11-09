Portugal continental prepara-se para uma mudança significativa do estado do tempo a partir de quarta-feira, dia 11 de novembro. A depressão CHARLES deverá trazer períodos de chuva forte, vento intenso e forte agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento poderá atingir rajadas entre 100 e 120 km/h, com possibilidade de valores ainda mais elevados em alguns locais. A precipitação deverá afetar grande parte do território, por vezes com intensidade forte.

Também no mar são esperadas condições adversas, com ondas de sudoeste entre quatro e seis metros nas zonas a sul do Cabo Carvoeiro, a partir da tarde de quarta-feira.

O IPMA alerta que ainda existem dúvidas quanto à trajetória e à intensidade da depressão, pelo que não é possível determinar, para já, quais serão as regiões mais afetadas.

Perante este cenário, o instituto prevê a emissão de avisos meteorológicos de nível laranja, admitindo ainda a possibilidade de agravamento em determinadas regiões.