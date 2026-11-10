O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou os avisos meteorológicos para esta quarta-feira, colocando oito distritos do continente sob aviso vermelho, o nível máximo de alerta, devido à previsão de vento muito forte e chuva intensa.

Beja, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal são os distritos abrangidos pelo aviso vermelho. A Madeira também vai manter este nível de alerta, enquanto todos os restantes distritos de Portugal continental ficam sob aviso laranja.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do IPMA Bruno Café admitiu a possibilidade de se registar uma situação semelhante à provocada pela tempestade Kristin, que atingiu Portugal em janeiro deste ano.

As previsões apontam para condições meteorológicas adversas, com vento forte e precipitação intensa, pelo que se recomenda especial atenção durante a passagem deste episódio.