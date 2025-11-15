Concelho, Sociedade

Depressão Cláudia deixa 104.6 FM da Rádio Cidade Hoje em silêncio

A passagem da Depressão Cláudia pela região, durante a madrugada deste sábado, 15 de novembro, provocou vários episódios de trovoada intensa que acabaram por afetar infraestruturas locais, entre elas, um dos centros emissor da Rádio Cidade Hoje.

A estação acordou assim com a sua emissão interrompida na frequência 104,6 FM, depois da atividade elétrica da tempestade ter impossibilitado o normal funcionamento do equipamento responsável por difundir o sinal, a partir da freguesia de Jesufrei. Desde as primeiras horas da manhã, as equipas técnicas da rádio têm estado no terreno a avaliar os danos e a trabalhar para repor a emissão com a maior brevidade possível.

Apesar da interrupção, a Rádio Cidade Hoje continua a emitir. Os ouvintes podem acompanhar toda a programação diária através da frequência alternativa 94 FM, bem como pela transmissão online em cidadehoje.sapo.pt, que se mantém totalmente operacional.

A estação agradece a compreensão dos ouvintes e garante que todos os esforços estão a ser feitos para restabelecer o serviço no centro emissor de Jesufrei, assim que as condições técnicas o permitirem.

Deixe um comentário

Famalicense Tiago Conde é o Campeão Nacional de Drift

O piloto famalicense Tiago Conde conquistou este fim de semana o título de Campeão Nacional de Drift, na última ronda do Campeonato de Portugal de Drift, realizada no Circuito Internacional de Lousada.

Tiago Conde, ao volante do seu BMW E92 Coupé e integrado na Kitpneus Racing Team, confirmou a liderança que vinha mantendo ao longo da temporada, assegurando o tão ambicionado título na categoria Pro, mesmo perante as exigentes condições do novo traçado do circuito.

Com este triunfo, Tiago Conde escreve mais uma página de destaque no drift nacional e celebra o título de campeão.

Famalicão: Falta de segurança obriga a interrupção do Riba d’Ave x Juventude Pacense

O encontro de hóquei em patins entre Riba d’Ave HC e Juventude Pacense, disputado este sábado, foi interrompido a pouco mais de dois minutos do final da primeira parte. A equipa de arbitragem exigiu policiamento no pavilhão por motivos de segurança e, como não estavam reunidas as condições, a partida acabou suspensa.

Na altura, o Juventude Pacense vencia por 4-2, após um jogo intenso em que os visitantes marcaram os primeiros golos e o Riba d’Ave conseguiu reduzir duas vezes. O desfecho do jogo permanece em aberto e será decidido em nova data a anunciar.

Famalicão: Equipa feminina goleia

Na tarde deste sábado, a contar para a sexta jornada da fase regular da primeira fase do nacional da segunda divisão de futebol feminino, o FC Famalicão goleou, 0-5, o Leixões.

Telma Pereira, Catarina Pinto, Sofia Almeida, Filipa Manso Preto e Diana Meriva marcaram os golos famalicenses.

A uma jornada do final da primeira fase, as famalicenses subiram ao quinto lugar, com 8 pontos e no próximo jogo podem garantir um lugar entre as formações que vão lutar pela subida de divisão. O Tirsense, com 5 pontos, é o adversário. A decisiva partida joga-se a 6 de dezembro, em Famalicão.

Famalicão: Raio deixa Igreja de Portela com vários estragos

A forte intempérie que atingiu a região durante a madrugada deste sábado provocou vários danos na Igreja de Portela, em Famalicão. O momento mais marcante ocorreu às 6h20, quando um radio atingiu a cruz daquele espaço religioso.

Para além da cruz, foram registados estragos no telhado e na instalação elétrica. Pouco tempo depois do incidente, várias pessoas e entidades mobilizaram-se com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível.

A cruz foi removida com recurso à ajuda e meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Entretanto já se procederam aos trabalhos de substituição das telhas danificados e reposição da instalação elétrica.

Mau Tempo: Marcelo elogia comportamento “disciplinado e sensato” dos portugueses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou este sábado, 15 de novembro, o comportamento dos portugueses durante a passagem da depressão Cláudia, destacando a forma como a população reagiu ao mau tempo que atingiu várias zonas do país.

“Os portugueses foram muito disciplinados” e “muito sensatos” nestes dias difíceis, afirmou o chefe de Estado.

O Presidente reforçou ainda que, perante a intensidade da depressão, “para aquilo que aconteceu, os portugueses mais atingidos pelo mau tempo foram muito sensatos”.

Famalicão: Água inunda Centro de Saúde de Ribeirão

A Unidade de Saúde Familiar da vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, ficou inundada na manhã deste sábado.

Esta é uma consequência direta da subida do caudal do rio, que atravessa a vila nas proximidades daquele local.

Para além do Centro de Saúde, há também registo de inundações nas garagens dos prédios vizinhos.

Esta é uma situação que está a ser acompanhada pelas autoridades de segurança e socorro.