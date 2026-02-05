Depressão Marta chega a Portugal no sábado

Uma nova depressão atmosférica, denominada Marta, poderá provocar um agravamento significativo das condições meteorológicas no Norte do país já no próximo sábado, numa altura em que a região ainda recupera dos efeitos do mau tempo dos últimos dias.

As previsões apontam para períodos de chuva intensa, acompanhados por vento forte, sobretudo durante a tarde. Em alguns locais, as rajadas poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, aumentando o risco de ocorrências, tendo em conta os solos já muito saturados.

Também a agitação marítima deverá manter-se elevada ao longo da costa Norte, com ondas de grande dimensão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou vários distritos da região sob aviso meteorológico, devido ao vento e ao estado do mar.

Para domingo, dia das eleições presidenciais, é esperada uma melhoria temporária, embora a instabilidade deva regressar nos dias seguintes.