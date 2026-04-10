Concelho, Política

Deputado do Bloco de Esquerda questiona Governo sobre insolvência da Bracar

Após uma tomada de posição por parte da concelhia do Bloco de Esquerda em Famalicão, foi a vez de Fabian Figueiredo, deputado na Assembleia da República, levar o tema ao Parlamento e questionar o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O deputado do Bloco de Esquerda expôs ao Governo a situação de insolvência da empresa famalicense Bracar que deixou cerca de 40 trabalhadores num cenário de incerteza. Segundo relatos de funcionários, a empresa esteve parada pelo menos 15 dias por alegada falta de matéria-prima, período no qual os trabalhadores continuaram a cumprir o seu horário laboral.

O Bloco de Esquerda sublinha que a notícia da insolvência só foi dada aos funcionários depois de semanas de uma paralisia forçada e destaca o incumprimento salarial e o subsídio de natal em atraso que deviam ter sido pagos até ao final de março.

Com isto, Fabian Figueiredo questionou o Ministério do Trabalho se tem conhecimento do impacto social deste caso e que medidas estão a ser tomadas para garantir o pagamento integral dos salários e as devidas indemnizações.

O deputado quer ainda saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho realizou alguma ação de inspeção face às denúncias de esvaziamento de ativos e que medidas de emergência serão garantidas pela Segurança Social para assegurar a subsistência das famílias.

Para o Bloco de Esquerda, o Governo tem o dever de atuar e garantir o cumprimento da legislação laboral perante o abandono a que estes trabalhadores foram sujeitos.

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Famalicão: “Vermoim sem fronteiras” é a nova aposta da Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia de Vermoim deu início a uma nova rubrica “Vermoim Sem Fronteiras” cujo objetivo é dar a conhecer a todos os Vermoinenses que vivem ou já viveram fora do território e queiram partilhar as suas experiências.

A Francisca, é um dos exemplos, deu a conhecer a sua aventura pelos Caminhos de Santiago, de mochila às costas, carregando o símbolo da freguesia numa experiência única, com a Catedral de Santiago de Compostela como pano de fundo.

Todos os que interessados em participar devem enviar uma fotografia e a respetiva história para jfvermoim@sapo.pt .

Famalicão: Adeptos escolhem golo de Rodrigo Pinheiro como o melhor de março

O golo do mês de março da Liga Portugal Betclic é de Rodrigo Pinheiro, do FC Famalicão. O defesa, de 23 anos, marcou na vitória na receção ao FC Arouca (1-0), em jogo da 25.ª jornada e foi o mais votado pelos adeptos.

Tudo aconteceu bem perto do final do encontro: aos 81 minutos, na sequência de um cruzamento da esquerda de Gustavo Sá, a bola sobrou para a entrada da área, onde Rodrigo, de primeira, disparou um forte e colocado remate sem hipóteses de defesa para Arruabarrena. Este golo superou a concorrência de Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC), William Gomes (FC Porto) e Geny Catamo (Sporting CP).

O mês passado foi bastante proveitoso para o conjunto famalicense. O grupo teve o treinador Hugo Oliveira, Carevic (guarda-redes) e Ibrahima Ba (defesa) como os melhores. Igual distinção, mas como melhor jovem da Liga, foi atribuída ao capitão Gustavo Sá.

Todo este reconhecimento atesta a performance desportiva – três vitórias, um empate; um golo sofrido – e o quinto lugar na classificação.

Famalicão: Quebraritmo continua a correr e já passou a maioridade

A Associação Quebraritmo celebrou, recentemente, 18 anos de existência. O clube, com sede em Arnoso Santa Eulália e presidido por Manuel Fernandes, tem tido um crescimento sustentado, sempre com o propósito de promover a prática desportiva, particularmente o trail, junto da comunidade.

O aniversário foi a 22 de março, num momento que juntou atletas, sócios e parceiros, entre os quais o presidente da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures, também representada pelo secretário do executivo.

Esta época, os atletas do clube vão disputar várias provas regionais e nacionais, com destaque para o Regional de Trail da AA Braga, Nacional de Montanha, e o Concelhio de Trail do qual a Quebraritmo é, também, uma das organizadoras.

Famalicão: Lions envia camas e colchões pediátricos para São Tomé e Príncipe

A instituição famalicense e o Lions Clube de Roissy Pays de France vão enviar 8 camas e outros tantos colchões pediátricos para o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe e Lar de S. Francisco de Assis.

Desde 2022, data do estabelecimento desta parceria, já foram enviadas para a Ilha do Príncipe toneladas de mobiliário, material técnico e hospitalar.

O Lions Clube de Famalicão, em nota enviada à imprensa, frisa que, «uma vez mais, a convergência de vontades e recursos para dar uma resposta concertada e em tempo útil, é um desafio extremamente gratificante, demonstrando que nosso mote “Onde há uma necessidade, há um Lion!” tem muito mais força quando a nossa ação de Serviço é concretizada em conjunto».

Famalicão: 4ª Mostra Desportiva da Associação de Moradores das Lameiras promove inclusão e espírito de comunidade

Na passada quarta-feira, 8 de abril, decorreu na Associação de Moradores das Lameiras a 4ª edição da Mostra Desportiva, um evento que reuniu diversas associações e coletividades com o objetivo de destacar o papel do desporto no desenvolvimento individual e coletivo.

Ao longo da tarde, as crianças e jovens tiveram a oportunidade de explorar diversas modalidades, usufruindo do contacto direto com novas práticas que contribuem para o seu desenvolvimento físico e social e para a promoção de hábitos de vida saudáveis.

O evento contou também com a participação do projeto municipal “Sons do Bairro” e a atuação de alunos da An-Dança – Conservatório de Dança de Famalicão.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, marcou presença no evento e destacou o papel da Associação de Moradores das Lameiras na mobilização de diversas coletividades em prol do desporto como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa e pacifica.

A Associação de Moradores das Lameiras ambiciona, na próxima edição da Mostra desportiva, agregar ainda mais instituições de forma a aumentar o impacto e alcance desta iniciativa junto da comunidade.

Famalicão: Homenagem ao músico, cantor e compositor Ivo Machado

Na noite do dia 24 de abril, o músico, cantor e compositor Ivo Machado será alvo de uma homenagem. O recital poético-musical terá lugar no Auditório António Gomes, em Avidos, a partir das 21h30, sendo de entrada gratuita.

O espetáculo terá a participação de Rui Mesquita (piano), Mónica Mesquita, Flávio Ferreira e Maria Gil (canto), Carlos Carneiro (guitarra clássica) e António Sousa.