Deputado socialista elogia SNS e defende Ministra da Saúde

Num debate sobre o Serviço Nacional de Saúde, na passada quinta-feira, dia 30, no Parlamento, Eduardo Oliveira elogiou o SNS e defendeu a Ministra Marta Temido. «Portugal tem um serviço público de saúde que continua a ser um exemplo para o mundo. E tem uma ministra da Saúde e um Governo com ideias e medidas concretas para defender um serviço público de saúde que seja cada vez mais eficaz e acessível a todos».

Perante a Ministra da Saúde, Eduardo Oliveira, eleito pelo PS, destacou que «o Serviço Nacional de Saúde funciona, para desespero de alguns que tanto o criticam, mas que nada fazem ou fizeram por ele». No entanto, reconhece problemas «estruturais e conjunturais», que diz terem sido agravados pela pandemia.

Sobre esses problemas e a forma de os resolver, o socialista enaltece as medidas do Governo para o setor como a possibilidade de recorrer ao setor privado e social, embora de «forma complementar e pontual, uma vez que a aposta primordial do Governo do PS será reforçar a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde». Recordou, também, que está previsto o Estado contratar mais profissionais de saúde e melhorar as carreiras profissionais.

O deputado considerou ainda como «essencial» a aprovação do «novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para que possamos criar a Direção Executiva do SNS, que será o garante de um trabalho em rede, promovendo eficácia e eficiência nas suas respostas».

No entanto, na perspetiva de Eduardo Oliveira, o mais importante é a promoção da saúde, de estilos de vida saudáveis e do diagnóstico precoce. «Queremos um SNS proativo, em que evitar a doença terá que ser o seu primeiro objetivo. Quanto mais eficaz for o diagnóstico precoce, mais recursos o país conseguirá poupar», elucidou Eduardo Oliveira.