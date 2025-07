Descarga poluente trava banhos em Vila do Conde

Os banhos na praia de Labruge, em Vila do Conde, estão desaconselhados desde esta sexta-feira devido a descargas no rio Onda, confirmou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A medida, de caráter preventivo, surge após terem sido detetados focos de poluição na água, que podem representar riscos para a saúde pública.

Segundo a APA, a origem da descarga poluente terá ocorrido na passada terça-feira, no troço do rio que atravessa o concelho de Vila do Conde, acabando por ter impacto também nas praias de Angeiras Norte e Matosinhos. A situação motivou o alerta das autoridades ambientais, que recomendam aos banhistas que evitem entrar na água até nova avaliação da qualidade da mesma.

A praia de Matosinhos encontra-se igualmente interditada a banhos desde quarta-feira, após ter estado desaconselhada desde segunda-feira, devido à contaminação microbiológica detetada nas análises.

A Câmara Municipal de Matosinhos já reagiu, exigindo uma intervenção imediata da APA e da GNR, nomeadamente através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), para travar o que considera ser um “grave foco de poluição”. Em comunicado, a autarquia alerta que não basta monitorizar e que “é preciso agir com eficácia e urgência”.

As autoridades continuam a investigar a origem exata da descarga e a monitorizar os níveis de poluição. A APA comprometeu-se a divulgar os resultados das análises assim que estiverem disponíveis, apelando à colaboração da população e ao cumprimento das recomendações de segurança nas zonas balneares afetadas.