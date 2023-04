Descubra quais os materiais mais sustentáveis para decorar a sua casa de banho

Os altos funcionários públicos, incluindo pessoas em lugares de poder extremo nos países da UE, continuaram a recitar as suas melhores linhas para encorajar a multidão a estar mais confiante na solidez do sector bancário. Os mercados bolsistas respiraram, pelo menos, um suspiro de alívio temporário. Wall Street saltou para tocar 4.000 pontos em termos do largo barómetro S&P 500 horas antes de fechar a 24 de Março. O índice Euro Stoxx 50 blue chip tomou o lugar para subir quase uma percentagem completa mais alta no dia 27 de Março.

A boa notícia do dia foi que a First Citizens Bancshares, uma holding da lista das maiores instituições bancárias dos EUA, concordou em ficar com a maior parte da carteira de empréstimos, títulos e depósitos do Silicon Valley Bank (SVB), o recentemente desmoronado anfitrião de muitos startups populares. Entretanto, a Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) estimou que a eliminação gradual das restantes instituições financeiras em dificuldades poderia custar 20 mil milhões de dólares. O FDIC continua a reter metade dos antigos activos do SVB, mas o esquema de troca supunha que teria de receber quase $0,5 mil milhões de volta em acções em First Citizens.

Portanto, os mercados não estão a lidar com o pânico neste momento. No entanto, é altamente provável que a turbulência bancária continue a testar os nervos dos investidores. As várias opções para a escolha de activos de protecção nesta situação não se limitam à tripulação do esqueleto, constituída por alguns técnicos gigantes ou ouro, que mais uma vez rolaram para trás abaixo dos $1.950 por onça. Os caçadores de recompensas por lugares de estacionamento mais ou menos seguros estão prontos a apanhar qualquer contrapartida razoável, como no caso de alguns ADR chineses (recibos de depósito americanos), que se tornaram candidatos a uma possível flutuação após o regresso do fundador de Alibaba, Jack Ma, à China após um ano de exílio. Muitos no mercado sentiram que poderia ser a sua estratégia de precaução contra uma alegada ameaça de prisão devido à repressão do Partido Comunista contra os mais poderosos proprietários de empresas.

Parece estar bem transferir dinheiro para obrigações públicas ou empresariais. A primeira delas, infelizmente, é a tendência do valor decrescente para as empresas mais antigas, o que tornou financeiramente prejudicial a venda dos activos da dívida de rendimento garantido em qualquer altura antes da sua data de vencimento. Outra circunstância está directamente relacionada com a incerteza no mercado cambial, uma vez que o recente aumento de 0,5% da taxa de juro pelo Banco Central Europeu deu ao EUR/USD um espaço promissor para um crescimento potencial mesmo acima de 1,10 após a Reserva Federal ter dado apenas um pequeno passo de 0,25% e indicado planos de apenas mais uma alteração de 0,25%.

Os analistas Esperio observam que a maioria dos investidores apostou em cortes nas taxas nos EUA antes do final de 2023, embora os reguladores neguem esta opção. Uma posição comparativamente mais aguerrida dos reguladores do Velho Mundo foi também confirmada pelo banco central sueco que disse no domingo que “poderia ter subestimado” a pressão inflacionista e que provavelmente terá de se cingir às suas previsões de outra subida das taxas de juro em Abril. O Riksbank já aumentou as suas taxas para 3% dos níveis zero, incluindo caminhadas de 0,5% em Fevereiro. Ao mesmo tempo, é evidente que as recentes histórias em torno do Credit Suisse e do Deutsche Bank, bem como a soma dos riscos geopolíticos para a economia europeia devido ao conflito ucraniano, podem forçar a multidão do mercado a manter-se afastada das obrigações denominadas em moedas rivais do dólar americano, mesmo que as taxas na Europa subam mais rapidamente.

