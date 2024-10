Desde que subiu à I Liga, FC Famalicão nunca foi eliminado na terceira eliminatória da Taça

Os jovens universitários residentes no concelho de Vila Nova de Famalicão, com idade igual ou inferior a 30 anos, já podem apresentar candidatura às bolsas de estudo, promovidas pela autarquia. Abriram ontem, dia 15 de outubro e podem fazê-lo até 15 de novembro.

Para se candidatarem, os estudantes do Ensino Superior, dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou de Cursos Técnicos e Superiores Profissionais (CTeSP) têm de viver no concelho há mais de três anos e têm de estar a frequentar a primeira licenciatura, o primeiro mestrado, o primeiro CET ou o primeiro CTeSP, independentemente do estabelecimento de ensino (público ou privado).

Os candidatos têm de pertencer a um agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não seja superior a 60% da remuneração mínima nacional em vigor. Os alunos não podem ainda reunir património mobiliário no valor superior a 240 x IAS (102.936€), a 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo.

De modo a submeterem a candidatura, os interessados devem reunir um conjunto de documentos, como a certidão de composição do agregado familiar, o comprovativo da matrícula, a declaração de IRS ou IRC, extrato de remunerações, entre outros.

Os documentos necessários estão descritos no Portal da Juventude de Famalicão (www.juventudefamalicao.org). No mesmo site, existe ainda um ficheiro que explica como toda a documentação pode ser obtida.

As candidaturas devem ser entregues através do site https://bolsas.famalicao.pt/, até ao dia 15 de novembro. Mais informações podem ser obtidas junto da Casa da Juventude, através do e-mail bolsasestudo@famalicao.pt ou do contacto telefónico 252 314 582.

Recorde-se que a autarquia já apoia estudantes do ensino superior há mais de dez anos e, no ano letivo passado, entregou mais de 400 bolsas de estudo, num investimento total de 258 mil euros, o maior de sempre.