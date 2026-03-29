Desemprego a subir: Famalicão tem mais de 4100 desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em fevereiro de 2026, um total de 4108 desempregados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Este valor representa um aumento face ao mês anterior. Em janeiro, estavam inscritos 4032 desempregados, o que significa que, em fevereiro, houve mais 76 pessoas em situação de desemprego no concelho.

Do total agora registado, 1598 são homens e 2.510 são mulheres, mantendo-se a tendência de maior incidência no sexo feminino.

Relativamente ao tempo de inscrição, a maioria dos desempregados (2623 pessoas) encontra-se à procura de trabalho há menos de um ano, enquanto 1485 estão inscritos há um ano ou mais.

No que diz respeito à situação face ao emprego, 274 pessoas procuram o primeiro emprego e 3834 estão à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.