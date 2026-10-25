O desemprego voltou a aumentar em Vila Nova de Famalicão, pelo segundo mês consecutivo. De acordo com os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o concelho tinha 3.734 pessoas inscritas nos centros de emprego em setembro.

O número representa um aumento de 108 desempregados face a agosto, mês em que estavam registadas 3.626 pessoas.

Entre os desempregados, a maioria são mulheres, num total de 2.284. Os dados indicam ainda que grande parte das pessoas à procura de emprego já tem experiência no mercado de trabalho.