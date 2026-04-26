Concelho

Desemprego em Famalicão desce pela primeira vez este ano

O desemprego em Vila Nova de Famalicão baixou em março, depois de dois meses seguidos a subir. É a primeira descida do ano, segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No final de março estavam inscritas nos serviços de emprego do concelho 3.911 pessoas sem trabalho. Em fevereiro eram 4.108, ou seja, menos 197 pessoas em apenas um mês, uma redução de cerca de 4,8%.

O recuo aconteceu tanto entre homens como entre mulheres. Os homens inscritos passaram de 1.598 para 1.488, e as mulheres de 2.510 para 2.423.

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Grupo famalicense «Caminhar na Fé» percorreu 25 km em peregrinação noturna até ao Sameiro

Na madrugada deste domingo, 35 peregrinos do grupo Caminhar na Fé partiram da freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão, em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga. A jornada, de cerca de 25 quilómetros, começou à meia-noite e terminou perto das sete da manhã, com a chegada ao santuário bracarense após sete horas de caminhada noturna.

A iniciativa insere-se num ciclo de preparação espiritual e física para a grande peregrinação a pé até Fátima, cuja partida de Famalicão está marcada para o início do próximo mês de maio. A caminhada ao Sameiro surge assim como um aquecimento de alma e corpo, permitindo ao grupo afinar o ritmo, a entreajuda e o espírito de comunidade que caracterizam estas jornadas.

GNR e Zé Amaro com concertos em Pedome

Zé Amaro e os GNR estão confirmados para as Festas de São Pedro e São Sebastião, na freguesia de Pedome, em Famalicão.

O artista minhoto atua dia 10 de julho, sexta-feira, enquanto que a banda portuense tem concerto agendado para o dia seguinte, 11 de julho, sábado.

A comissão de festas divulgará o restante programa em breve.

AIMA quer expulsar brasileira que vive em Famalicão há 8 anos

No dia 7 de abril, Cleanne Carvalho abriu o e-mail e leu que tinha de abandonar Portugal. A arquiteta brasileira vive em Joane, Famalicão, há oito anos, tem casa própria, empresa aberta e três filhos (dois na universidade e uma menina de sete anos que nasceu em Portugal).

“Fiquei sem chão, senti-me muito desrespeitada, estou organizada, trabalho como arquiteta, isto foi tudo uma surpresa para mim”, disse à SIC.

A ordem partiu da AIMA, a agência pública responsável pela integração de imigrantes, que alega que Cleanne não tem meios de subsistência nem habitação. Ela diz o contrário.

Na origem da situação está um documento de residência caducado desde fevereiro do ano passado. Cleanne não o renovou porque, diz, a AIMA nunca respondeu aos seus pedidos. A mesma agência também não deu resposta ao pedido de nacionalidade que tem em espera há três anos.

Com dez dias úteis para contestar a notificação, já colocou o caso nas mãos de um advogado. A AIMA não respondeu à SIC em tempo útil.

Dois detidos em prisão preventiva por traficar cocaína através de empresa de Famalicão

Dois dos três homens detidos pela Polícia Judiciária de Braga no âmbito da operação “White Sugar” ficaram em prisão preventiva, medida decretada este sábado pelo juiz de turno do Tribunal de Fafe. A investigação, que culminou na apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína, teve como ponto de partida uma empresa de Vila Nova de Famalicão que importava produtos alimentares da América do Sul.

A droga chegou escondida entre centenas de sacos de açúcar branco refinado de 50 quilos. No total, foram intercetados e fiscalizados dez contentores no Porto Marítimo de Leixões, em Matosinhos. Nove continham de facto açúcar, o décimo escondia mais de 900 quilos de cocaína em elevado estado de pureza, com um valor estimado de cerca de 50 milhões de euros.

Fonte: O Minho

“Abril foi uma mudança de vida”: Famalicão evoca a Revolução dos Cravos

Os Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão encheram-se esta manhã para a sessão solene da Assembleia Municipal evocativa da Revolução dos Cravos. Numa cerimónia que juntou simbolicamente diferentes gerações, o município assinalou os 52 anos do 25 de Abril com um programa marcado pela memória, mas também pela exigência do presente.

A abertura ficou a cargo da Banda de Música de Famalicão, com a interpretação do hino nacional durante o hastear da bandeira. O momento mais emotivo pertenceu, porém, ao encontro improvável entre mais de 400 seniores da Rede de Academias Seniores de Famalicão e os jovens músicos da Arteduca, que entoaram em coro a Queda do Império, uma ponte entre quem viveu abril e quem o herdou.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, tomou a palavra para sublinhar a profundidade da transformação de 1974. “Abril não foi apenas uma mudança de regime. Foi uma mudança de vida. Foi o início de um novo país onde cada cidadão passou a ter voz, direitos e oportunidades”, afirmou. Para o autarca, honrar esse legado implica muito mais do que recordar, implica agir. “Uma responsabilidade que se cumpre nas decisões que tomamos, nas políticas que executamos e na forma como tratámos cada cidadão.”

Mário Passos recorreu a dados concretos sobre o desenvolvimento do concelho para ilustrar de que forma Famalicão procura, no dia a dia, estar à altura desse compromisso. Das políticas municipais ao crescimento económico, da empregabilidade ao rendimento familiar, passando pela atratividade e pelos serviços coletivos, o presidente quis afirmar o território como “vivo, dinâmico e cheio de futuro”. Cumprir Abril, reforçou, “exige espaço para a iniciativa individual e coletiva. Um caminho que em Famalicão tem sido trilhado com ambição, com desenvolvimento e com responsabilidade.”

A sessão contou com a intervenção de representantes de todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal, encerrando com as palavras do seu presidente, João Nascimento. Num registo mais interpelativo, Nascimento considerou que o 25 de Abril não se satisfaz com a memória. “Pede-nos, sobretudo, exigência, ética e competência enquanto no exercício de funções no serviço público e nas relações interpessoais.” Para o presidente da Assembleia, a liberdade conquistada em 1974 coloca hoje um desafio diferente aos cidadãos: “O verdadeiro desafio já não é ter voz, mas saber usá-la com consciência, medida e responsabilidade.”

É de Famalicão empresa que trazia tonelada de droga para Portugal disfarçada de açúcar

Uma empresa de Famalicão está no centro da maior apreensão de cocaína de sempre do Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária. Foi precisamente a atividade suspeita desta sociedade, aparentemente dedicada à importação de produtos alimentares da América do Sul, que desencadeou toda a investigação.

De acordo com o diretor da PJ de Braga, José Monteiro, em declarações reproduzidas pelo O Minho, as autoridades aperceberam-se “no final do ano passado, através da recolha e análise de informação”, que a empresa famalicense apresentava um padrão de importações suspeito. A partir daí, a PJ foi “acompanhando sempre o movimento de importação” até reunir provas suficientes para agir.

A operação culminou esta quinta-feira no Porto de Leixões, onde, em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira, foram inspecionados dez contentores associados à empresa. Em nove deles estava de facto açúcar branco refinado. No décimo, escondidos em sacos aparentemente idênticos, estavam mais de 900 quilos de cocaína de elevadíssimo grau de pureza, avaliados em mais de 50 milhões de euros no mercado de consumo final.

Foram detidos três suspeitos: um português e dois brasileiros.

A investigação prossegue.