Desemprego no Norte aumenta e destrói quase nove mil postos de trabalho no último trimestre de 2022

A Assembleia Municipal da Trofa, em colaboração com a Câmara Municipal, lançou um concurso de fotografia sob o tema “Olhar a Liberdade”, integrado nas comemorações do 49.º aniversário do 25 de Abril de 1974. O que se pretende é que o participante atribua um significado à palavra “Liberdade” e que registe numa fotografia o seu modo de ver a liberdade.

Os participantes deverão enviar por correio eletrónico, para o e-mail assembleia@mun-trofa.pt, a fotografia acompanhada do título, nome do participante, localidade e contacto telefónico, até ao dia 20 de abril de 2023. Se forem menores de 18 anos, ao submeterem a fotografia a concurso, devem anexar a “Autorização Parental”.

Cada participante pode apresentar a concurso apenas 1 fotografia, que tem de ser inédita, e que poderá ser a cores e/ou a preto e branco. A edição digital de imagem é autorizada.

A fotografia deve ser enviada no formato JPEG, com o mínimo de 1500 pixéis no lado maior e 300 DPI’s, com o tamanho máximo de 10MB.

As 10 fotografias selecionadas pelo júri serão expostas no dia 25 de Abril de 2023, no Auditório do Edifício Fórum Trofa XXI, sito na Rua Padre Joaquim Augusto da Fonseca Pedrosa, União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), Concelho da Trofa.

Os três primeiros classificados recebem 500, 300 e 200 euros, respetivamente.