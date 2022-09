Desemprego sobe em Famalicão pela primeira vez no ano

Tiago Reis/Valter Cardoso foram os mais rápidos ao longo dos três Setores Seletivos da Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz e Mourão (ndr: quarta posição no prólogo), mas um conjunto de penalizações, no segundo dia de prova, atirou a equipa para o segundo lugar final. «Extremamente agastado porque não encontramos justificação para ter tido o mesmo comportamento em todos os pontos de controlo de velocidade e em três deles sermos penalizados», lamenta Tiago Reis. Foi penalizado em 4 minutos e, mesmo assim, «ficamos a apenas 01.32 minutos de vencer a prova, uma tremenda frustração para quem deu o melhor em pista e tudo fez para subir ao lugar mais alto do pódio», acrescentou.

O piloto famalicense não ficou convencido com as explicações dadas pelo colégio de comissários e estranha que tanta gente tenha «errado». «Justificaram-nos que o sistema que faz o controlo deve ser seguido pelo GPS do carro e não pela sinalização vertical colocada nos pontos de controlo e esse foi o comportamento que mantivemos sempre. Nós, e ao que parece mais cerca de 20 outros pilotos, que foram penalizados da mesma forma. Está à vista que este sistema é mais que um mero sistema de controlo e de segurança para os pilotos e mais parece um sistema de controlo de velocidade de uma qualquer força de segurança, tantas foram as multas aplicadas».

Sobre a prova, o campeão nacional em título, diz que tudo fez para vencer, mas apesar das contrariedades (penalizações), ainda tentou, no último dia, dar a volta ao contexto, embora sabendo da tarefa extremamente difícil que tinha pela frente. «Voltamos a ser os mais rápidos, conseguimos melhorar em dois minutos o tempo do dia anterior nos mesmos 175km, mas não foi suficiente».

Com duas provas pela frente, Tiago Reis promete continuar a dar luta aos adversários. «Tem sido uma temporada difícil, mas vamos continuar a lutar pelas vitórias como sempre fizemos».