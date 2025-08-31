Desemprego volta a subir em Famalicão: já são 3 909 pessoas sem trabalho

O número de desempregados em Vila Nova de Famalicão voltou a subir no mês de julho, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No total, registaram-se 3 909 pessoas sem emprego, mais 94 do que em junho (3 815) e mais 118 face a maio (3 791).

Do total de desempregados, 3 568 já têm experiência no mercado de trabalho, enquanto 341 procuram o primeiro emprego. A maioria são mulheres (2 376), contra 1 533 homens.

Apesar da tendência de subida nos últimos meses, o número de julho ainda se mantém próximo do valor registado em abril (3 888).