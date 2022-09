Desfile de Fanfarras dos BV Famalicenses

Bruno Cunha, candidato à Concelhia do PS de Famalicão, apresenta no dia 1 de outubro, sábado, pelas 18 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim, as linhas da sua moção estratégica. Passam pela criação de núcleos em todas as freguesias no espaço de dois anos e aumento do número de secções existentes. «Neste momento existem duas secções, a de Vila Nova de Famalicão que agrega todas as Freguesias e a secção de Riba de Ave. É fundamental aumentar o número de Secções para que o trabalho realizado junto das comunidades seja mais fácil e haja um aumento do número de quadros preparados no Partido, junto das Freguesias», refere Bruno Cunha.

Outra proposta é a criação do gestor de política local que será o responsável pela coordenação de projetos a realizar nas freguesias. A par deste, propõe a criação do gestor da política municipal, para coordenar e ajudar no trabalho realizado pelos vereadores e pelos deputados eleitos na Assembleia Municipal.

No programa de Bruno Cunha está ainda a realização de fóruns descentralizados nas freguesias, com temas «que preocupam as diferentes comunidades». Além da proposta de um Gabinete de Estudos a curto prazo para, que envolva militantes, convidados e população. Este trabalho terminará com a realização de um Fórum Anual denominado “Convenção Autárquica do PS”.

A Moção aponta ainda para uma Assembleia Geral de Militantes para discutir o presente e o futuro. Na opinião de Bruno Cunha, «a escolha do candidato à Câmara Municipal de V.N. Famalicão deve ser um processo de discussão interna que depois deve ser aberto aos militantes e simpatizantes».

Já a pensar numa ação mais governativa, o candidato propõe criar uma equipa de apoio social, para ajudar a encontrar soluções para problemas nesta área.

Bruno Cunha entende que é fundamental a existência de uma equipa de trabalho que dinamize a comunicação do partido para o exterior. «Os militantes do Partido devem receber uma newsletter com informação do trabalho dos vereadores, bem como dos deputados à Assembleia Municipal. Quantos mais militantes dermos a conhecer, mais quadros preparados temos para as eleições autárquicas de 2025», resume.

Esta é a estratégia de Bruno Cunha para tentar ganhar a concelhia de Famalicão do PS, tendo como horizonte as autárquicas de 2025.