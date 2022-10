Desfile de Fanfarras esta noite em Famalicão

As fanfarras dos bombeiros voluntários de Paços de Ferreira, Barcelinhos, Azambuja, Fafe, Peniche, Vizela, Ourém, Famalicão e Riba de Ave participam, na noite deste sábado no Desfile de Fanfarras “Chefe Joaquim Silva”. Trata-se de mais uma iniciativa integrada nos 95 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses, cuja fanfarra também participa no desfile.

As fanfarras participantes são recebidas no quartel às 16 horas e, às 18h30, decorre o jantar. O início do desfile, pelas ruas da cidade, começa às 20 horas.