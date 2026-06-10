Desfile Etnográfico e Festival de Folclore marcam feriado desta quarta nas Antoninas

As Festas Antoninas 2026 entram esta quarta-feira, 10 de junho, num dos seus dias mais emblemáticos, com um programa repleto de iniciativas dedicadas às tradições, ao associativismo e à cultura popular famalicense.

O feriado nacional começa com o XX Dia do Dador de Sangue Famalicense, junto à Igreja Matriz Antiga, e com a 19.ª Caminhada Camiliana “Trilho do Romantismo”, que liga Antas à Casa-Museu de Camilo, em Seide. Em Avidos, realiza-se também a tradicional Prova de Atletismo do GRAL.

Durante a tarde, as atenções centram-se no Desfile Etnográfico, que percorre várias ruas da cidade com a participação de 21 grupos de folclore do concelho, num dos momentos mais aguardados das Antoninas. A partir das 17h00, a festa continua com o Festival de Folclore, distribuído por três palcos no centro da cidade, reunindo dezenas de grupos folclóricos famalicenses.

O encerramento do dia acontece às 21h00, na Praça D. Maria II, com o espetáculo “Zezé Fernandes – 35 Anos de Canções”, uma celebração da carreira do artista e da música popular portuguesa.

As Antoninas prosseguem até 13 de junho, levando às ruas de Famalicão a identidade, a tradição e o espírito festivo do concelho.