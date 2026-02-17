Desigualdade salarial: Mulheres ganham 205€ menos que os homens

Quase 60% das mulheres a trabalhar em Portugal recebiam, em novembro de 2025, um salário base de até 1.000 euros brutos por mês, revela um estudo da CGTP. Entre elas, cerca de 411 mil auferiam apenas o salário mínimo nacional, equivalente a 870 euros, ou seja, uma em cada cinco trabalhadoras.

No total, quatro em cada cinco mulheres recebiam no máximo 1.500 euros brutos. No caso dos homens, 53,5% ganhavam até 1.000 euros, evidenciando uma diferença significativa entre os géneros.

O relatório sublinha também que o rendimento médio líquido feminino situava-se nos 1.214 euros por mês, valor 14,4% inferior ao dos homens, que recebiam em média 1.419 euros. Os dados baseiam-se em informações da Segurança Social e foram divulgados pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, por ocasião da semana da igualdade e do Dia Internacional da Mulher.