Acidente, Concelho

Despiste de ambulância dos Bombeiros da Trofa em Famalicão faz três feridos

Na noite de segunda-feira, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Trofa despistou-se na variante de Famalicão e provocou três feridos. Segundo afirma o Notícias da Trofa, o acidente terá ocorrido por volta das 21h10, num momento marcado por chuva forte.

Uma bombeira, a doente e a acompanhante sofreram ferimentos, considerados ligeiros, e receberam apoio por parte da SIV de Santo Tirso, tendo sido encaminhadas para o hospital.

A ambulância estava a fazer a viagem de regresso de uma utente da Santa Casa da Misericórdia depois de receber tratamento hospitalar.

Famalicão: Jing-She conquista cinco pódios em Madrid

A equipa da Jing-She conquistou, no Open de Madrid, duas medalhas de ouro, outras tantas de prata e uma de bronze, pelos atletas Tiago Mesquita, Tomás Marques e Tomás Nunes.

No passado sábado, em juvenis, 12-14 anos, Tiago Mesquita (13 anos) conquistou o primeiro lugar em Changquan (punhos longos) com 8.00, em 8 competidores. Nos mistos, também venceu em Armas Longas modernas, com 7.65, em 5 competidores.

Tomás Nunes (16 anos), em cadetes 15-17 anos, foi segundo em Armas Longas modernas mistos (norte e sul da China), com 8.50, numa prova com 7 competidores; e foi terceiro em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com 8.54 no total de 11 atletas em prova.

Em seniores, Tomás Marques (19 anos), foi segundo na prova de Armas Curtas modernas (norte e sul da China) com a nota de 9.35, com a participação de 7 atletas. Em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com uma prova sem erros nos elementos de dificuldade, foi quarto com a nota de 9.28 – vetor que teve a participação de 17 atletas.

O 10º torneio open internacional de Wushu decorreu em Madrid, Espanha. A prova teve a participação de mais de 300 atletas da Suíça, Polónia, França, Letónia, Espanha e Portugal.

Famalicão: Secção Desportiva dos BV Famalicenses recebe medalha de prata

A Secção Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários Famalicenses celebrou, esta segunda-feira, 40 anos de atividade. O dia foi preenchido com várias atividades, com a secção a receber a medalha de prata da direção pelo serviço em prol da corporação e da comunidade.

Num dia repleto de memórias e homenagens foi recordada a memória de Flávio, um dos fundadores da secção, com uma visita ao cemitério. No Cemitério Municipal também foi prestada uma homenagem aos antigos bombeiros.

No quartel, houve bolo e cantaram-se os parabéns, acompanhados de discursos do atual presidente da Secção Desportiva e Cultural, João Pontes, do comandante Bruno Alves e do presidente da direção da associação, António Meireles

No encerramento do aniversário foram inauguradas as luzes de Natal.

 

Famalicão: PSP coloca radar móvel na N14 dias 9 e 16 de dezembro

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP divulgou o calendário de operações de controlo de velocidade para o mês de dezembro. As ações têm como objetivo reforçar a segurança rodoviária em vias com maior intensidade de tráfego.

Em Vila Nova de Famalicão, o radar estará na EN14 (Avenida Santiago de Gavião) a 9 de dezembro, das 09h30 às 11h30, e a 16 de dezembro, das 11h00 às 13h00.

Famalicão: Treinador Hugo Oliveira foi exemplo e deu sangue

Na véspera, o treinador do FC Famalicão lançou o repto à dádiva de sangue e, no dia, esta segunda-feira, deu o exemplo.

Hugo Oliveira foi um dos elementos da estrutura do plantel do FC Famalicão que durante esta manhã, na Academia, deu sangue no âmbito de mais uma ação da Associação de Dadores de Sangue, em colaboração com o clube. A colheita foi feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. De um total de 64 inscrições, foram recolhidas 57 dádivas. Destes dadores, 15 fizeram-no pela primeira vez, é o maior número desde 2022.

Esta ação solidária foi a que mais dádivas recolheu desde aquele ano. Nessa altura, houve 35 dádivas, no ano seguinte subiu para 50 e, em 2024, baixou para 47.

Famalicão: Pedro Alves garante título regional Norte de navegadores

O cancelamento do Rali de Murça confirmou o título de campeão regional Norte 2025 do navegador famalicense Pedro Alves. Depois de Tiago Silva ter assegurado matematicamente, na prova anterior, o título de piloto, a dupla tinha como objetivo em Murça garantir o título conjunto, o que acabou por concretizar-se de forma antecipada.

A Tiajo Motorsport fechou uma época marcada por desafios competitivos e momentos de celebração, com destaque para a vitória caseira no Rali de Famalicão, culminando nos títulos de piloto e navegador. A equipa deixa um agradecimento a todos os envolvidos nesta conquista, desde patrocinadores, ao apoio técnico da Racing4You, bem como à família e amigos que estiveram sempre presentes.

Famalicão: “Amores de Perdição” no Centro de Estudos Camilianos

Na tarde do próximo domingo, a partir das 17h30, o auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide, é palco para a exibição de “Amores de Perdição”, do Projeto NEXT – Núcleo Experimental de Teatro, com encenação de Ana Luísa Azevedo.

Este espetáculo, de entrada gratuita, integra a iniciativa municipal Teatro N´ Aldeia que, desde setembro e até ao dia 14 de dezembro, tem espetáculos teatrais em várias freguesias do concelho.

 