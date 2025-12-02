Despiste de ambulância dos Bombeiros da Trofa em Famalicão faz três feridos

A equipa da Jing-She conquistou, no Open de Madrid, duas medalhas de ouro, outras tantas de prata e uma de bronze, pelos atletas Tiago Mesquita, Tomás Marques e Tomás Nunes.

No passado sábado, em juvenis, 12-14 anos, Tiago Mesquita (13 anos) conquistou o primeiro lugar em Changquan (punhos longos) com 8.00, em 8 competidores. Nos mistos, também venceu em Armas Longas modernas, com 7.65, em 5 competidores.

Tomás Nunes (16 anos), em cadetes 15-17 anos, foi segundo em Armas Longas modernas mistos (norte e sul da China), com 8.50, numa prova com 7 competidores; e foi terceiro em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com 8.54 no total de 11 atletas em prova.

Em seniores, Tomás Marques (19 anos), foi segundo na prova de Armas Curtas modernas (norte e sul da China) com a nota de 9.35, com a participação de 7 atletas. Em Nanquan e Changquan (punhos longos e punhos curtos), com uma prova sem erros nos elementos de dificuldade, foi quarto com a nota de 9.28 – vetor que teve a participação de 17 atletas.

O 10º torneio open internacional de Wushu decorreu em Madrid, Espanha. A prova teve a participação de mais de 300 atletas da Suíça, Polónia, França, Letónia, Espanha e Portugal.