Despiste na A3 (perto da saída para St.º Tirso) provoca fila de quilómetros

No novo ano, o reforço da oferta de transportes públicos em Famalicão não trará alterações tarifárias nos serviços que são da responsabilidade de Câmara Municipal que vai triplicar a oferta concelho.

O executivo municipal fixou, esta terça-feira, em 0% a Taxa de Atualização Tarifária (TAT) do serviço público de transporte rodoviário de passageiros, por «motivos de índole social», assegurando o mesmo custo económico do transporte para os respetivos utilizadores, apesar «do contexto de subida acelerada dos preços desde o início de 2022», assim consta da proposta apresentada em reunião de Câmara.

Não se verificará, assim, alterações ao tarifário em vigor, com os bilhetes simples e os passes mensais a manterem os preços praticados durante este ano. O Passe Sénior Feliz continuará a ter um custo de 7,73 euros para o utilizador e o preço do Bilhete Simples da Linha 01 – Voltas, que liga os vários serviços públicos de Vila Nova de Famalicão, através de uma rota circular urbana, também se mantém inalterado, no valor de 1 euro por viagem.

A Câmara Municipal decidiu triplicar a oferta de transporte público rodoviário de passageiros no concelho que passará a ter mais percursos e mais horários, inclusive ao fim de semana. A adjudicação do serviço à Transdev implica um esforço financeiro de mais de 5 milhões de euros. O novo serviço entra em funcionamento no primeiro dia de 2023, com 50 linhas de transporte, das quais 18 são novas e 23 têm serviço ao fim de semana. Deste modo, a rede de transporte rodoviário em Famalicão passará de 734 mil quilómetros para mais de 2.1 milhões anuais de quilómetros percorridos.

Este serviço de transporte público tem caráter transitório até ao início do projeto MobiAve, no qual Famalicão prevê investir 54 milhões de euros «para garantir um serviço público eficiente de transportes rodoviários de passageiros no concelho», através de uma nova rede intermunicipal entre os municípios de Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.

Os percursos e horários das carreiras a operar pela Transdev no concelho no próximo ano estarão disponíveis para consulta no portal do município de Vila Nova de Famalicão, em www.famalicao.pt.