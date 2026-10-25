Um homem e uma mulher ficaram feridos, na noite de sábado, na sequência de um despiste na Estrada Nacional 206, na Póvoa de Varzim, na estrada que liga aquele concelho a Vila Nova de Famalicão.

Segundo noticia O Minho, o acidente ocorreu junto aos Transportes Matos, por razões ainda por apurar.

O alerta foi dado às 20h38. Os Bombeiros da Póvoa de Varzim prestaram assistência às vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital da Póvoa de Varzim.

A GNR tomou conta da ocorrência.