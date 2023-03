Despiste seguido de capotamento na A3 em Braga faz dois feridos

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses socorreram, na madrugada deste sábado, as vítimas de um despiste seguido de capotamento, em plena A3, na freguesia de Guisande, Braga.

O sinistro aconteceu cerca da 01h30 e provocou ferimentos em duas pessoas.

As vítimas, depois de assistidas no local, foram transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos de baixa gravidade.

Imagem: B.V.Famalicenses