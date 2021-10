Desporto famalicense de luto: faleceu Zeferino Pinheiro

Faleceu, este domingo, Zeferino Pinheiro, presidente do Liberdade Futebol Clube, popular coletividade com sede em Calendário.

Homem reconhecido e acarinhado por todos os elementos desta associação, mas também em todo o concelho, Zeferino Pinheiro é presidente do clube desde 1987, mas dedicou muito mais da sua via a esta coletividade para além da presidência.

Neste momento de imensa tristeza, o Liberdade Futebol Clube manifesta total solidariedade aos familiares e amigos; e toda a direção, sócios, atletas e simpatizantes «prestarão a homenagem possível a um homem que sempre fará parte da história e fundação deste clube», escreve o Liberdade nas redes sociais.

O distinto dirigente associativo dedicou muita da sua vida ao clube, com particular incidência do plano desportivo, mas nunca descurou o setor cultural, como seja o Grupo de Cavaquinhos do qual fazia parte.

Zeferino Sampaio Pinheiro, de 78 anos, faleceu este domingo, vítima de doença prolongada, e deixa o Liberdade, em particular, e o concelho mais pobres no contexto associativo.,

Cidade Hoje manifesta as mais sentidas condolências à família, a quem deixa um abraço solidário extensivo ao clube que Zeferino Pinheiro sempre viu e serviu como se família se tratasse.