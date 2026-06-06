Desporto, música e tradições populares este sábado nas Festas Antoninas

O segundo dia das Festas Antoninas, em Famalicão, promete animação para todas as idades. Este sábado, 6 de junho, há um programa diversificado que junta desporto, música e tradições populares.

Durante o dia, a Alameda dos Caminhos de Santiago, em Antas, recebe a já habitual “Descida Mais Louca”. A partir das 9h00, o Parque da Juventude acolhe o torneio Famalicão Street Basket 3×3.

À tarde, pelas 14h00, a Praceta Cupertino de Miranda será palco do 7.º Festival de Cavaquinhos, que reúne grupos de várias localidades do país.

A noite fica marcada pelo Raid Antoninas, entre as 21h00 e as 24h00, em Antas, e pelos espetáculos musicais de Sérgio Mirra, às 21h30, na Praceta Cupertino de Miranda, e do Grupo Diapasão, às 22h30, na Praça D. Maria II.

As Festas Antoninas decorrem até 13 de junho, com dezenas de iniciativas espalhadas pela cidade.