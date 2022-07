Detido homem suspeito de vários furtos em Famalicão

Numa investigação que decorria desde o verão de 2021, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos deteve, na terça-feira, um homem de 50 anos suspeito de 35 furtos no distrito de Braga, a maioria em Famalicão.

Em comunicado, a GNR adianta que «os militares da Guarda apuraram que o suspeito era o autor de abastecimentos com fuga, furtos em viaturas, furtos em interior de residências e furtos em instituições. No âmbito das diligências de inquérito foi possível apurar-se que o suspeito esteve envolvido em, pelo menos, 35 furtos nos últimos meses, no distrito de Braga, com maior incidência no concelho de Vila Nova de Famalicão».

Segundo a GNR, foram apreendidos no veículo bidões para transporte de combustível, luvas e passa montanhas, diversos artigos de vestuário utilizado na prática dos furtos e ferramentas utilizadas para arrombamento de portas e janelas.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, será presente, esta quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Famalicão, para aplicação das medidas de coação