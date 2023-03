Detido por tráfico de droga em Braga responde pelos crimes em Vila Nova de Famalicão

A famalicense Vieira de Castro está, a partir de agora, presente nos sabores da McDonald’s Portugal.

O novo gelado “Doce da Casa” da cadeia de restaurantes vem com sabor famalicense. A sobremesa, para além do doce, é coberta pela icónica bolacha maria da empresa com sede em Gavião.

A marca, que se renova de uma forma constante desde a sua fundação encontra, assim, uma nova forma de estar chegar a outros públicos, como é o caso dos apreciadores das hambúrgueres da McDonald’s.