Devesa Sunset ao som dos cantadores de histórias Bia Maria e Carlos Sanches

No passado sábado jogou-se mais uma edição da Taça Amadeu Barbosa Marques. A disputa do troféu, entre as equipas sénior e júnior da AD Ninense, coincidiu com a primeira utilização do renovado piso sintético do Complexo Desportivo de Nine.

O troféu foi ganho pela equipa principal e o capitão Rui Torres recebeu a taça das mãos de um familiar do primeiro presidente do clube, Amadeu Barbosa Marques, que dá precisamente o nome ao troféu em disputa.

Esta jornada desportiva foi muito participada, com muito público nas bancadas a assistirem com curiosidade a este primeiro teste da temporada.

Fotos: AD Ninense