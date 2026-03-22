Região

Dez feridos na A3 em colisão com capotamento e incêndio perto da entrada para Santo Tirso

Dez pessoas ficaram feridas, na sequência de um acidente de viação, ocorrido cerca das 22h20 deste sábado, na A3, logo após a entrada para Santo Tirso, sentido sul/norte.

Segundo avança o Notícias da Trofa, a colisão entre viaturas terminou com um dos carros capotado e a arder.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital de Famalicão depois de assistidas no local pelos B.V. Santo Tirso, Tirsenses e de Ermesinde.

Não há feridos graves.

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Famalicão: ULS do Médio Ave recebe alunos do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave, cuja área de influência abarca os concelhos de VN Famalicão, Trofa e Santo Tirso, é uma das entidades parceiras do Agrupamento de Escolas da Trofa que, na passada quarta-feira, celebrou protocolos com cerca de meia centena de empresas e instituições da região, para garantir estágios para os alunos dos cursos profissionais.

Através desta parceria, a ULS Médio Ave vai continuar a receber alunos do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde, proporcionando-lhes experiência real em contexto de cuidados de saúde.

Como destacou o presidente do conselho de administração, Luís Vales, «a saúde começa muito antes da doença e constrói-se, desde logo, na escola. Mais do que formar profissionais, trata-se também de contribuir para cidadãos mais informados e conscientes».

Esta iniciativa do Agrupamento de Escolas da Trofa, liderado pelo famalicense Miguel Maia, reforça a ligação com as entidades parceiras, abrindo portas aos alunos para o desenvolvimento de competências em contexto real de trabalho. Estes estágios são, por isso, fundamentais na formação dos estudantes, porque alinhados com a prática e com as necessidades das empresas, facilitando uma futura integração no mercado de trabalho.

 

Trofa: Vila Páscoa 2026 com mercadinho, roda gigante e carrossel parisiense

Está a chegar a Vila Páscoa Trofa 2026, um evento pensado para toda a família, dedicado ao comercio local e que promete momentos de animação e muita doçura. A iniciativa vai decorrer nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, entre os dias 27 de março e 12 de abril.

Para este período estão pensadas várias atividades como o Bosque Encantado, a Toca do Senhor Coelho, o mercadinho, animação de rua, atuações de associações locais e uma zona de entretenimento que inclui roda gigante e carrossel parisiense.

A Vila Páscoa coincide com o período de férias letivas e servirá também para ocupar crianças e jovens proporcionando-lhes divertimentos, atuações e atividades adequadas às suas faixas etárias.

Horários:

Equipamentos de diversão

Segunda a quinta-feira – 10h00 às 20h00

Sexta, sábado e domingo – 10h00 às 22h00

Mercadinho

Sexta-feira – 19h00 às 22h00

Sábados – 15h00 às 22h00

Domingo – 15h00 às 22h00

Trofa: Festival de Teatro prossegue com sessões para o público escolar e familiar

O Festival de Teatro da Trofa continua a animar o Concelho com uma programação diversificada que tem levado o teatro a diferentes espaços e públicos. Após as primeiras apresentações realizadas no início do mês, a iniciativa prossegue com espetáculos dedicados ao público infantil e familiar, culminando a 27 de março com a celebração do Dia Mundial do Teatro.

A edição deste ano arrancou no dia 7 de março, com o espetáculo itinerante de teatro de rua “Trans(h)umância”, apresentado pela companhia Kopinxas, que percorreu o Mercado da Feira, o Largo do Catulo e a Praceta do Lírio Amarelo, levando o teatro para o espaço público e aproximando a arte da comunidade.

A programação prosseguiu no dia 14 de março, com a peça “Fatos do Neca”, apresentada pelo TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, no Salão Paroquial do Muro, que registou forte adesão do público.

Nos próximos dias, o festival dedica especial atenção ao público mais jovem, com espetáculos dirigidos às escolas do concelho. No quarta-feira, dia 18 de março, o Salão Paroquial de Alvarelhos recebe duas sessões da peça “O Pintinho Feio”, pela Produção Teatro, destinadas a alunos do 1.º ciclo. Já na quinta-feira, dia 19, no mesmo espaço, será apresentada a peça “Sebastião – O Caranguejo Fora do Mar”, pela Companhia Teatro Truta e Meia, em sessões dirigidas ao pré-escolar.

No sábado, dia 21, pelas 21h30, ocorre o espetáculo “Os Addams, Uma Família de Espantar”, apresentado pela ALVA – Escola de Artes de Palco, também no Salão Paroquial de Alvarelhos, que já está esgotado.

O festival termina no dia 27 de março, com a celebração do Dia Mundial do Teatro, através da realização da Hora do Conto Teatral, dinamizada pela ALVA – Escola de Artes de Palco, às 10h00, na Casa da Cultura.

Promovido pela Câmara Municipal da Trofa, o Festival de Teatro pretende aproximar o público das artes performativas, incentivar a participação cultural e valorizar o trabalho desenvolvido pelas companhias e grupos de teatro.

A entrada nos espetáculos é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete ou convite, disponível na Casa da Cultura da Trofa, no Polo do Coronado ou junto dos grupos participantes, exceto nas sessões destinadas exclusivamente ao público escolar.

Trofa: Oficina de ilustração e exposição na Biblioteca Municipal

A biblioteca municipal da Trofa promove este sábado, dia 21 de março, um conjunto de iniciativas dedicadas à ilustração e à literatura infantil, com uma oficina criativa dirigida a crianças e a inauguração de uma exposição dedicada ao livro vencedor do Concurso Lusófono da Trofa 2024.

A programação tem início às 10h30, com a realização de uma oficina de ilustração orientada por Gabriela Araújo, ilustradora vencedora da última edição do Concurso Lusófono da Trofa. Sob o tema “Quão difícil é apanhar uma galinha em fuga?”, a atividade convida as crianças entre os 6 e os 10 anos, acompanhada por um adulto, a explorar o universo da ilustração de forma criativa e divertida.

Da parte da tarde, pelas 16h00, será inaugurada uma exposição dedicada ao livro vencedor “A velha, o cão, o gato e a galinha”, onde os visitantes poderão conhecer não só a obra final, mas também o processo criativo que esteve na origem da sua ilustração.

As inscrições para a oficina de ilustração podem ser feitas através do email biblioteca@mun-trofa.pt

Tentativas de burla telefónica levam Junta de Freguesia a emitir alerta

A Junta de Freguesia de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães alertou para a existência de tentativas de burla telefónica dirigidas a estabelecimentos comerciais da União de Freguesias.

Segundo a autarquia, têm sido registadas chamadas suspeitas em que os interlocutores tentam obter pagamentos imediatos ou dados pessoais e bancários, fazendo-se passar por entidades oficiais, fornecedores ou serviços públicos.

Perante esta situação, a Junta recomenda aos comerciantes e à população em geral que confirmem sempre a veracidade das chamadas antes de fornecer qualquer informação ou efetuar pagamentos.

Em caso de suspeita, a recomendação é não fornecer dados, terminar a chamada e contactar de imediato a GNR.

 

A Junta de Freguesia sublinha que a segurança da comunidade é uma prioridade e apela à partilha deste alerta para que mais pessoas estejam atentas a possíveis tentativas de burla.

Condutor morre ao ser atropelado pelo próprio camião em Laundos

Um homem morreu, na manhã desta sexta-feira, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, depois de ter sido atropelado por um veículo pesado que se encontrava a tentar reparar na via pública.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, citada pela agência Lusa, a vítima era o condutor do camião. O homem terá detetado uma avaria enquanto seguia viagem e decidiu imobilizar o veículo para tentar resolver o problema.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas. No entanto, admite-se que o pesado se tenha movimentado quando o condutor realizava trabalhos de reparação, acabando por o atingir.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 08h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o INEM, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Cruz Vermelha.