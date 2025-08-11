Concelho, Região

Dia da Juventude: Piscinas de Famalicão com entrada gratuita esta terça para jovens dos 12 aos 35 anos

Esta terça-feira, dia 12 de agosto, entre as 14h e as 18h, as Piscinas Municipais de Famalicão assinalam o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer.

A entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos. Para tornar a celebração ainda mais especial, haverá um sorteio de quatro passes mensais para utilização das piscinas ao longo de 2026. Os participantes poderão inscrever-se através de um vídeobooth 360º, que oferece também uma experiência interativa e para partilhar nas redes sociais.

A iniciativa decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, destacando o papel ativo da juventude na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. O evento pretende reconhecer os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a espaços públicos e à participação na vida comunitária.

Mulheres lideram as candidaturas do PAN em Famalicão

Esta segunda-feira, o PAN Famalicão entregou as listas para as eleições autárquicas. O partido concorre à Câmara, Assembleia Municipal e a cinco freguesias do concelho, incluindo Ruivães, União de Freguesias de Famalicão e Calendário, e União de Freguesias Antas e Abade de Vermoim.

Das cinco candidaturas, quatro são lideradas por mulheres, e a maioria das listas é composta por mulheres.

“Esta composição revela que existe lugar para as mulheres na política, basta garantirmos às mesmas oportunidades de participação”, refere Sandra Pimenta, candidata do PAN à Câmara Municipal.

Famalicão: CDU entrega listas com cerca de 500 candidatos para todas as freguesias

A CDU entregou esta segunda-feira, 11 de agosto, as listas para as próximas eleições autárquicas em Vila Nova de Famalicão, concorrendo em todas as freguesias com cerca de 500 candidatos.

Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal, destaca que “estas listas são constituídas na base do conhecimento da realidade concreta das freguesias, com gente que vive, trabalha e luta em V.N. de Famalicão”. Acrescenta ainda que a candidatura quer “defender os interesses das populações, enfrentar os poderes instalados e abrir caminho para uma alternativa séria”.

Tânia Silva, candidata à Assembleia Municipal, sublinha o compromisso com a igualdade de género: “A paridade nas listas à Câmara e à Assembleia Municipal é um sinal claro do nosso compromisso com uma democracia avançada, mais representativa e justa”.

A CDU apresenta-se como uma força próxima das pessoas, pronta para enfrentar os desafios do concelho e propor soluções reais.

Hospital de Braga alerta para falsas mensagens de pagamento

A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS) alertou esta segunda-feira para um esquema de burla que está a atingir utentes do Hospital de Braga. Os burlões enviam mensagens SMS falsas, em nome do SNS24, a exigir pagamentos por alegados serviços prestados no hospital, incluindo entidade e referência para transferência.

A ULS garante que não envia SMS com dados para pagamento, lembrando que as liquidações são feitas apenas presencialmente ou através de referências enviadas por carta oficial ou e-mail solicitado.

As autoridades já estão a investigar o caso. A ULS apela para que os cidadãos não respondam nem sigam as instruções dessas mensagens, eliminem-nas e denunciem qualquer tentativa de fraude à polícia.

Famalicão: Jogo de apresentação da Oliveirense é sexta-feira

Na noite de sexta-feira, às 21 horas, a AD Oliveirense realiza o jogo de apresentação aos sócios. A partida, a disputar no Estádio de Ribes, é de entrada gratuita.

O adversário é o Operário FC, clube que milita na divisão de honra da AF Braga. Já a equipa de Oliveira Santa Maria está no principal campeonato distrital, o pró nacional.

Foto: Reprodução Facebook da AD Oliveirense

 

Noite Branca da Póvoa de Varzim marcada para 23 de agosto

No dia 23 de agosto, das 22h às 04h, o Município da Póvoa de Varzim organiza mais uma Noite Branca. O evento decorre no Passeio Alegre, Praça da República, Praça do Almada e Esplanada do Carvalhido, onde quem participar é convidado a vestir-se de branco.

Vários DJs vão animar a festa, entre eles Ana Isabel Arroja, Francisco Gil, TT, Mix Brothers, Mariana Couto, Wilson Honrado, João Duque, Bruno Guedes Vieira, PC-Lux, Alex e Francisco Cunha.

Esta é uma noite de música e diversão para poveiros e visitantes, que promete muita animação pela cidade fora.

Vila do Conde: Correntes perigosas arrastam três jovens no mar da Azurara

Este domingo, pelas 12h00, ocorreu um salvamento na Praia da Azurara, em Vila do Conde, devido a correntes fortes num agueiro.

Três jovens, dois homens, de 25 e 26 anos, e uma mulher de 26 anos, foram resgatados por nadadores salvadores da associação Os Golfinhos.

Durante uma patrulha entre a Praia da Azurara e a Praia do Campismo, um nadador salvador da viatura 4×4 de Salvamento Diferenciado avistou os banhistas a pedir ajuda no mar. Com o apoio de nadadores do parque de campismo e da viatura 4×4 Mota, procederam ao resgate em segurança para terra.

Não foi necessário transportar os jovens ao hospital.