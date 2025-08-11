Dia da Juventude: Piscinas de Famalicão com entrada gratuita esta terça para jovens dos 12 aos 35 anos

Esta terça-feira, dia 12 de agosto, entre as 14h e as 18h, as Piscinas Municipais de Famalicão assinalam o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer.

A entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos. Para tornar a celebração ainda mais especial, haverá um sorteio de quatro passes mensais para utilização das piscinas ao longo de 2026. Os participantes poderão inscrever-se através de um vídeobooth 360º, que oferece também uma experiência interativa e para partilhar nas redes sociais.

A iniciativa decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, destacando o papel ativo da juventude na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. O evento pretende reconhecer os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a espaços públicos e à participação na vida comunitária.