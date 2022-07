O Dia dos Avós decorre ao longo de todo o dia, com um mega convívio que promete juntar avós, filhos e netos no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe.

A homenagem começa às 10h00, com uma eucaristia; pelas 11h30 há um sarau desportivo, seguindo-se um piquenique, às 13h00. A tarde promete muita animação e música, a partir das 14h30. Ao todo são esperados mais de meio milhar de pessoas.