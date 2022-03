Dicas de SEO para fazer o seu negócio obter mais lucro

As apostas desportivas já fazem parte do dia a dia de milhares de portugueses. Longe vão os dias em que apostar em desporto implicava uma incómoda deslocação ao quiosque. Hoje, as apostas fazem-se maioritariamente através da Internet, em sites modernos que disponibilizam centenas de competições em dezenas de modalidades diferentes.

A indústria das apostas desportivas em Portugal regista sucesso atrás de sucesso, e os dados estatísticos não deixam espaço para dúvidas. O número de novos jogadores aumentou 6,9% no terceiro trimestre de 2021. Entre 2020 e 2021, foram emitidas duas novas licenças de jogo online (num total de 26 entidades registadas). Sites de apostas desportivas como o betwinner procuram destacar-se da concorrência com a oferta de odds competitivas, apostas ao vivo, e bónus de depósito atrativos. Com tantas boas escolhas em Portugal, não é de admirar que a indústria das apostas online já se encontre valorizada em dezenas de milhões de euros. Mas afinal, quanto vale mesmo o setor das apostas desportivas em Portugal?

Bónus BetWinner, patrocínios, cultura desportiva: as causas do sucesso das apostas online em Portugal



Bónus atrativos, como supracitado bónus BetWinner, são apenas uma das “armas” à disposição dos sites de apostas desportivas portugueses. Existem outras maneiras de atrair novos jogadores, que passam desde logo por estratégias de marketing ambiciosas e patrocínios desportivos de alta visibilidade. Existem cada vez mais anúncios a casas de apostas na televisão e na Internet. Simultaneamente, são cada vez mais as grandes instituições que estabelecem parcerias com casas de jogo de renome, dentro e fora do país.

A cultura desportiva portuguesa também contribui decisivamente para o sucesso das apostas online em território nacional: num país com tantos atletas e onde o desporto—com destaque para o futebol—tem tanta visibilidade, é normal registar-se um volume impressionante de apostas. Além disso, Portugal conta com uma vibrante comunidade de jovens apostadores que partilha dicas e estratégias através das redes sociais, fóruns, e serviços de live stream.

As causas do sucesso das apostas online em Portugal não podem ser colocadas em números, mas os valores de receita bruta do setor sim: só no terceiro trimestre de 2021, registaram-se lucros na ordem dos 49,3 milhões de euros, mais 6,8 milhões do que os 42,5 milhões de euros contabilizados no período homólogo do ano passado.

Variação dos valores de receita bruta das apostas desportivas em Portugal (2020-2021)

Com a chegada dos meses mais frios de 2021, registou-se uma pequena quebra nos valores de receita bruta das apostas desportivas em Portugal. No entanto, a trajetória continua a ser maioritariamente ascendente, e é expetável que os números continuem a crescer em 2022 (ainda não foram emitidos dados estatísticos relativos ao presente ano civil).

Período Valores de receita bruta 3.º trimestre de 2020 42,5 milhões de euros 4.º trimestre de 2020 64,1 milhões de euros 1.º trimestre de 2021 69,5 milhões de euros 2.º trimestre de 2021 67,5 milhões de euros 3.º trimestre de 2021 49,3 milhões de euros

O perfil do jogador online português

Com base nos dados estatísticos, é possível traçar o perfil do típico utilizador de sites de apostas desportivas português. Os jovens representam a maior parte dos apostadores, sendo que 59,3% de todos os jogadores registados tem entre 18 e 34 anos. Na faixa etária dos 35 aos 44 anos, a percentagem situa-se nos 23,5%. Os jogadores com idades entre os 45 e 54 anos também representam uma fatia interessante, na ordem dos 11,8%.

Menos habituados às novas tecnologias, cidadãos portugueses a partir dos 55 anos representam apenas 5,4% de todos os jogadores registados.

As modalidades favoritas dos portugueses



Portugal é um país onde o futebol é inquestionavelmente mais popular do que as restantes modalidades, e este facto reflete-se nos dados estatísticos relativos às apostas desportivas em Portugal. Numa descriminação por modalidades, o desporto-rei colheu 82,1% de todas as apostas realizadas ao longo do terceiro trimestre de 2021. Segue-se o ténis, com uma fatia de 13,3% do volume total de apostas. O basquetebol registou uma quebra agressiva em termos de popularidade, e representou menos de 4,6% do volume total de apostas (valor correspondente a outras modalidades que não o futebol ou o ténis).

As competições de futebol mais populares de Portugal

Estas são as competições de futebol mais populares de Portugal, por ordem decrescente:

1. Primeira Liga

2. UEFA Champions League

3. La Liga (Espanha)

4. Premier League (Inglaterra)

5. Série A (Brasil)

6. Jogos de qualificação para o Campeonato Mundial

7. Serie A (Itália)

Considerações para o futuro

O terceiro trimestre de 2021 não foi o melhor de sempre para as apostas desportivas em Portugal, já que apresentou uma quebra assinalável de 8,6% relativamente aos valores de receita bruta. No entanto, não existem dúvidas que as apostas online vieram para ficar, nem que são muito mais do que um mero fenómeno dos tempos do confinamento obrigatório. Com mais de 651 mil jogadores ativos em território nacional, as apostas desportivas já se tornaram num dos passatempos favoritos dos portugueses.