Distrital de Braga do PSD com dois candidatos à presidência

A distrital de Braga do PSD tem duas listas para as eleições que ocorrem no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, ato eleitoral que decorre entre as 14 e as 20 horas. Paulo Cunha, atual presidente da distrital, e Carlos Eduardo Reis, vereador da Câmara Municipal de Barcelos, apresentam-se a sufrágio, sendo a única distrital do país com duas listas e há 25 anos que tal não acontecia em Braga.

Paulo Cunha arrancou primeiro com uma recandidatura sob o mote: “União e Confiança”. Carlos Eduardo Reis avança com a ideia de que é preciso “renovar e unir o partido”. O famalicense, que cumpriu dois mandatos na distrital, revela a vontade «firme» em dar continuidade ao trabalho desenvolvido e aponta os resultados obtidos nas últimas eleições autárquicas como «validade» da estratégia seguida. Paulo Cunha defende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

Carlos Reis já tinha afirmado que em 2024 ponderou avançar para a conquista da liderança no PSD de Braga e que não o fez pela proximidade das eleições autárquicas. No entanto, diz que os motivos se mantêm e por isso decidiu avançar.

Desde logo, considera «saudável» haver confronto no interior da estrutura política e que é tempo de renovação, com outros “quadros” políticos. Em declarações à Agência Lusa, replicadas noutros órgãos de comunicação social, disse que as estruturas regionais «têm que ter intervenção no plano político, porque senão servem para pouco», ou seja, defende que devem promover o debate político, uma opinião que reflita aquilo que a grande parte dos militantes pensa e que influencie «positivamente as políticas do Governo». Contudo, recusa que seja uma candidatura «contra o Governo». Isto porque ficou de fora da lista de candidatos nas últimas eleições Legislativas.