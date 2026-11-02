A Comissão Política Distrital de Braga do PSD realizou, no dia 30 de outubro, em Amares, a Assembleia Distrital, sessão que reuniu delegados eleitos, militantes e representantes das estruturas concelhias do partido.

Entre os assuntos em análise estiveram a habitação, o Orçamento de Estado e o futuro do Minho. Em destaque, a análise à Área Metropolitana do Minho que, para a Comissão Política Distrital do PSD, representa «uma oportunidade para reforçar a cooperação entre municípios, ultrapassar fronteiras administrativas e construir uma estratégia regional capaz de dar maior expressão às prioridades comuns junto do poder central».

Para os militantes do PSD, temas como a mobilidade, transportes, habitação, saúde e desenvolvimento económico «exigem articulação multinível e uma visão que não se esgote nos limites de cada concelho. O Minho ganha quando consegue pensar e agir em conjunto. A Comissão Política Distrital continuará a fazer esforços para que a região saia valorizada no contexto da descentralização de competências e desconcentração governativa».

Delegados e militantes aprovaram, ainda, um voto de apoio ao Governo, reconhecendo o trabalho desenvolvido ao longo do mandato e os resultados alcançados em diferentes áreas.

O presidente da Comissão Política Distrital, Carlos Eduardo Reis, fez uma análise à atuação do Governo liderado por Luís Montenegro. «Aprovar três Orçamentos do Estado consecutivos em minoria parlamentar é algo que merece ser valorizado. Demonstra capacidade de diálogo, sentido de responsabilidade e compromisso com o País. Mas governar não é apenas aprovar Orçamentos. É executar, concretizar medidas e responder aos problemas das pessoas. Este Governo tem demonstrado capacidade para o fazer. Temos que ter a paciência para encontrar formas de o comunicar melhor, mostrando empatia com as dificuldades dos portugueses e a subida do custo de vida. É muito importante que uma comunidade saiba que pode contar com os seus eleitos», afirmou Carlos Eduardo Reis.

A Distrital de Braga do PSD e a Comissão Política Nacional promoverá durante o mês de novembro, em Fafe, uma sessão de trabalho com a presença de um membro do Governo, dedicada ao Orçamento do Estado para 2027. A iniciativa pretende promover o diálogo, esclarecer prioridades e aproximar os responsáveis governativos das preocupações e necessidades do distrito.