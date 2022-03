Do Porto a Vigo por 5,25 euros

A Mercadona renovou a receita das seis maioneses da marca própria Hacendado, para melhorar o seu sabor, eliminando a acidez; melhorar a sua textura, tornando-a mais densa; e reduzir açúcares e eliminar conservantes, adicionando aromas naturais.

Além de renovar as receitas das maioneses, ideais para acompanhar, temperar e até para cozinhar pratos quentes ou frios, a Mercadona também melhorou as suas embalagens. Quatro das referências mudaram de uma embalagem de plástico para uma embalagem de vidro; e, por outro lado, o invólucro de plástico que cobria as outras duas embalagens foi eliminado, reduzindo a quantidade de plástico utilizada. O plástico da etiqueta também foi eliminado, passando a ser de papel e o da caixa expositora, é agora de cartão. Com esta redução de plástico, a marca poupa 900 toneladas de plástico por ano.

Máxima qualidade ao melhor preço

A Mercadona lançou a estratégia SPB (Sempre Preços Baixos) em 1993, após constatar que os produtos que mais se vendiam eram os que tinham a máxima qualidade ao melhor preço, sempre por essa ordem, e cujo custo não mudava constantemente. Durante todos estes anos, a empresa não deixou de apostar na qualidade continuando a oferecer ao “Chefe” (cliente) produtos individualmente diferenciados, segundo uma estratégia de consumo consciente e crítico, com critérios sociais e ambientais que perseguem um objetivo claro: garantir um consumo de produtos da máxima qualidade com o menor impacto possível, ajudando, assim, a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Investimento de mais de 140 milhões de euros para cuidar do Planeta

A Mercadona, fiel ao compromisso “Sim a continuar a cuidar do Planeta”, para além de reforçar os seus já consolidados sistemas de reutilização e reciclagem de embalagens comerciais, desenvolve a Estratégia 6.25 para a redução do plástico e a gestão adequada dos seus resíduos.

A estratégia consiste em seis ações para alcançar um triplo objetivo até 2025: reduzir 25% do plástico nas suas embalagens, que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis ​​e reciclar todos os seus resíduos de plástico.

O desenvolvimento da Estratégia 6.25 implica modificações em vários processos da empresa, desde o redesenho das embalagens do futuro, em coordenação com fornecedores, até à adaptação de lojas e logística, gestão de resíduos, etc… No total, a Mercadona prevê investir mais de 140 milhões de euros nos próximos quatro anos para realizar todos os movimentos que fazem parte dessa estratégia.

A empresa já eliminou os sacos de plástico de uso único em todas as secções, que foram substituídos por sacos compostáveis ​​(-3.200 toneladas de plástico por ano); e também eliminou os descartáveis de plástico ​​de uso único, que foram substituídos por outros mais sustentáveis ​​feitos com materiais que respeitam o meio ambiente (-3.000 toneladas de plástico por ano).

Nos próximos anos, as embalagens que a empresa irá utilizar serão recicláveis ​​e continuará a reduzir o plástico nas embalagens dos produtos de marca própria, em colaboração com os seus fornecedores. Além disso, a empresa fornecerá informações aos clientes sobre reciclagem para promover e facilitar a separação de resíduos tanto nas lojas como em casa.

A Mercadona transformou todas as lojas no modelo de Loja 6.25 em 2021

No último ano a empresa cumpriu as duas primeiras ações do plano; e com o compromisso de converter todos os seus supermercados em Lojas 6.25 em menos de um ano, o que envolveu um investimento de 30 milhões de euros.

A “Loja 6.25” coloca à disposição dos clientes informação sobre reciclagem, novos sacos de secção, pictogramas indicativos nas embalagens para facilitar a correta separação e novos contentores para reciclagem nas secções, nas entradas e na secção de Pronto a Comer. Além disso, o sistema de gestão de resíduos foi aprimorado e ampliado com a recolha de cápsulas de café.

A Mercadona disponibiliza informação sobre a Estratégia 6.25 na secção “Cuidemos do Planeta” disponível na página web da empresa; onde “O Chefe” também encontra conteúdos sobre reciclagem, sustentabilidade e compromisso ambiental da Mercadona; também visível na memória Ambiental da empresa.