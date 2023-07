Dobre em definitivo no FC Famalicão

Desde o dia 28 de julho e até ao final desta semana, estão em Famalicão e noutras cidades do norte, 22 atletas da Academia Ginga Chicago e respetivos familiares, o que dá um total de 65 elementos. Com o apoio do treinador e empresário Tiago Velho, vieram conhecer a cultura desportiva, nomeadamente o futebol. Uma oportunidade também para conhecerem a cultura e história desta região. Já passaram por Famalicão, Braga, Póvoa de Varzim, Barcelos, vão a Guimarães e a Chaves.

Na sexta-feira assistiram ao jogo Aves Sad-Vizela; no sábado jogaram com o Prado; depois do almoço. em Famalicão. foram conhecer um pouco do Minho e no final da tarde assistiram ao jogo Braga -Nice. No domingo tiveram um treino no complexo desportivo da Póvoa de Varzim e na manhã desta segunda-feira houve treino no campo dos Leões da Serra, Barcelos; o almoço foi em Famalicão e depois visitaram o Estádio do Dragão e o respetivo museu, com regresso à Póvoa de Varzim. Esta terça-feira, jogo treino em Barcelos; quarta-feira deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e quinta-feira visita a Chaves com jogo treino contra o Desportivo de Chaves.

Tiago Velho realça o crescente interesse dos norte-americanos pelo futebol e por estas visitas onde podem aprender mais. Por isso, há mais pedidos para iniciativas do género. O treinador famalicense acredita que Portugal pode vir a acolher futebolistas norte-americanos.