Doces de Natal vão sair mais caros: A culpa é do preço dos ovos

Os consumidores podem esperar doces de Natal mais caros este ano, apesar da descida do preço da farinha e do açúcar. Segundo dados da DECO, o valor dos ovos registou desde janeiro um aumento de quase 32%.

No início de 2024, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros, mas a 19 de novembro já atingia 2,12 euros, mantendo-se neste valor desde 22 de outubro. Esta subida contrasta com a tendência dos restantes ingredientes base da doçaria.

O açúcar branco desceu 7,14%, passando de 1,26 euros por quilo para 1,17 euros, embora tenha registado oscilações ao longo do ano. Já a farinha para bolos ficou 14,75% mais barata, descendo de 1,83 euros para 1,56 euros por quilo.

Com a escalada do preço dos ovos, espera-se que muitos dos tradicionais doces natalícios acabem por ficar mais caros para as famílias portuguesas.