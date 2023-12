Doentes com pulseira verde podem não ser atendidos nas urgências

O presidente da Junta de Vermoim visitou, esta quinta-feira, as escolas da freguesia, no âmbito da iniciativa da “Chegada do Pai Natal a Vermoim”, que acontece este fim de semana.

O autarca local entregou bilhetes a todos as crianças (do 1º ao 4º ano e Jardim de Infância), para se divertirem no Comboio Mágico.

Recorde-se que este fim de semana decorre o Mercadinho de Natal. O Largo da Nossa Senhora do Amparo, junto ao salão paroquial, vai transformar-se num verdadeiro espaço natalício, com abertura às 14h15 de sábado.

No domingo, o mercadinho abre às 9h30 e durante a manhã e tarde circula o comboio mágico. A chegada do Pai Natal está agendada para as 16 horas, numa tarde que trará neve, insufláveis, chocolate quente e muita animação.